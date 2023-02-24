《生化危机 4 重制版》新宣传视频放出，即将发布特别体验版

IT之家 2 月 24 日消息，卡普空今日发布《生化危机 4 重制版》新宣传视频，该作将在 3 月 24 日发售。此外，官方称即将发布特别体验版。

《生化危机 4 重制版》将于 2023 年 3 月 24 日在 PS5、PS4、Xbox Series X|S 及 PC (Steam) 上登场，支持简繁中文字幕，提供中文配音。

该作在保留原版精髓的同时，现代化的游戏玩法、重新构思的故事情节和最新的画面表现令《生化危机 4》重制版成为将生与死、恐怖与感情瞬间交错的全新生存恐怖游戏。而这次，各位玩家也能继续以中文配音沉浸到游戏之中。

《生化危机 4：重制版》游戏介绍：

前所未有的生化灾难“浣熊市事件”六年后...... 成为特务的里昂・斯科特・肯尼迪被派去营救被绑架的总统千金。里昂踏进被“疯狂”支配之地，他的结局会是…… 一场生与死、恐怖与感情瞬间交错的严酷营救剧即将揭开帷幕。透过直观的操作和最新的画面，以及再构成的故事重生为全新的生存恐怖体验。

目前该游戏已上架 Steam 平台，国区标准版预购价为 348 元，豪华版预购价为 398 元。该作推荐配置为 i7-8700 + GTX 1070。