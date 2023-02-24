深圳地铁四号线上线全球首款 4G 彩色电子纸智能拉手

IT之家 2 月 24 日消息，据 EInk 电子纸消息，2023 年 2 月 7 日，港铁（深圳）率先在深圳地铁 4 号线列车上线了第一批 4G 智能拉手，这是全球首款 4G 彩色电子纸智能拉手，由港铁（深圳）授权的拉手媒体运营商--盛世伟杰（北京）广告有限公司和电子纸产业联盟理事单位--长沙丰灼通讯科技有限公司联合首发。

▲ 图源 EInk 电子纸

据介绍，这款智能拉手采用两块 5.65英寸彩色电子纸，借助 4G 网络和技术，通过拉手系统管理后台将广告内容推送到智能拉手设备上，完成广告信息在短时间内协同发布，实现了一键投放、高效快捷、节能环保等特点。

传统拉手每次广告上刊都需重新印刷、入库作业，不但费时耗力，还存在纸张浪费等诸多不环保因素；广告更换麻烦导致广告更新频度低、商业价值受到局限、广告价格不高等。

而电子纸智能拉手能，可随时更换广告，配合智慧城市的建设。此外，电子纸智能拉手还可以提供丰富的广告交互内容表现形式，也可以更好地配合地铁运营单位及城市管理相关部门进行有效的应急管理信息发布，如疫情、台风、地震或防空预警等。

相比其他的户外广告，地铁人流量巨大，智能拉手可以动态轮播展示多个广告页面，根据不同时间、不同地点精准地进行广告投放。传统拉手广告主必须按月投放整列车的广告，如今，采用 4G 彩色电子纸智能轨交拉手，完全可以实现按拉手数量分时投放，帮助广告主实现品牌宣传、促销、引流等诉求，形成了一个全新的轨交车内广告分时投放系统。

IT之家小伙伴有机会可以乘坐深圳地铁四号线体验留意一下。