索尼 PS5《博德之门 3》定档 9 月 1 日发售，目前正在 Steam 抢先体验中

IT之家 2 月 24 日消息，在今天的索尼 State of Play 上，经典 RPG 系列《博德之门》 20 年后再次迎来最新作《博德之门 3》，PS55 版本将于 9 月 1 日与 PC 版（Steam / GoG）同步推出（豪华版预购玩家可提前三天），号称可带来电影级次世代角色扮演游戏。

《博德之门 3》是一部广袤的、戏剧性的、由玩家驱动的基于 D&D 5e 规则的角色扮演游戏。该系列初代作品于 1998 年问世，第二部正作发行于 2000 年，至今已有 20 年以上。由 Beamdog 开发与发行的《博德之门 Ⅱ：增强版》在 2013 年 11 月 16 日于 Steam 上架，2018 年 5 月在测试通道更新简体中文支持。

它内置了丰富的角色创建系统，玩家可以基于 16 种不同的 D&D 种族和亚种创建属于自己的角色，定义戏法、技能和能力，从而投入一个玩家的行动可以真正影响剧情发展的世界。

据介绍，《博德之门 3》是 Larian Studios 迄今为止最庞大的电影式叙事史诗之作，而他们将其设计成可单人游玩或与好友同乐。也就是说，两名玩家可在一台 PS5 上通过分割画面合作游玩，或是线上集结最多四名玩家。

《博德之门 3》试玩版包括第一章节的丰富内容，包含 25 小时游戏流程，46000 句对话，600 多个 NPC 角色，以及 146 个法术和动作。细腻的角色创建系统将使玩家从 16 个种族和亚种以及 6 个不同职业（及其分支职业）中进行选择。

《博德之门 3》是一款犹如电影般的次世代角色扮演游戏，其背景设定在被遗忘的国度。这款游戏为《博德之门》系列众所期待的第三部作品，同时也是能够提供真正《Dungeons & Dragons》体验的电玩游戏。无论您已经等待这款游戏超过 20 年，或是您根本不清楚上一句话的含意，《博德之门 3》都将带领您展开一段旅程，沉浸在一段关于友情与背叛、牺牲与生存以及权利诱惑的故事之中。

全面数字化的《博德之门 3》豪华版内容包含：

可播放的吟游诗人歌曲组合包

独家游戏内骰子造型

一个冒险家袋，其中包含能够帮助您冒险启程的补给品

可数字下载的《博德之门 3》原声带、美术集和角色绘画

72 小时抢先体验《博德之门 3》第一章内容

还有以下以《Divinity: Original Sin II》为灵感的物品：

变形怪的面具：灵感来自芬恩，让您在旅途中变更种族和外观

鲜血王子的披风：灵感来自鲜血王子，一件披风

风流吟游诗人的琵琶：灵感来自洛瑟，可弹奏的乐器

亡命盗贼的刺针：灵感来自赛比尔，一把匕首

海兽的双角：灵感来自野兽，一副头盔

来自瑞维隆的画作：在遗忘国度中发掘新的画作收藏

《博德之门 3》目前正在 Steam 进行抢先体验，预定北京时间 9 月 1 日推出正式版，感兴趣的用户可先行体验一番。

IT之家附 Steam 链接。