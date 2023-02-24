微信键盘 iOS 版输入法 1.0.4 发布，常用语支持自定义输入码

IT之家 2 月 24 日消息，微信键盘 iOS 版今日更新到了 1.0.4 版本，本次更新后，支持常用语自定义输入码，九宫格键盘支持左侧符号自定义，数字计算器支持带 % 的运算。

IT之家附上官方更新内容：

常用语支持自定义输入码

九宫格键盘支持左侧符号自定义

数字计算器支持带 % 的运算

其他体验优化

【微信键盘】是腾讯微信团队打造的一款中文输入法，提供高效的输入体验、精准的推荐策略、多元的创新玩法。

【高效的输入体验】 输入模式：支持中英文输入，可选择九宫格、全键盘、五笔、笔画、双拼、手写等多种输入方式。其中，五笔、双拼提供多种不同的编码方案。语音转文字：可识别普通话、粤语、英语，自定义是否添加标点、省略句末标点等。常用语：经常输入的内容可以添加至常用语，输入前 3 个字或首字母快速发送。

【精准的推荐策略】 智能拼写：精准匹配候选词，输入效率成倍提升。表情推荐：在微信聊天会话中，一键发送根据语义推荐的动态表情。模糊拼音：可自定义输入 z=zh、c=ch、n=l 等易混淆的拼音。

【多元的创新玩法】 智能推荐：在微信聊天会话中，输入文字，即可便捷分享与其相关的书影音、小程序、公众号等内容。拼写检查：输入的内容精准较错，错别字一键转换为正确版本。手写找字：手写输入汉字，提示正确读音和音调。

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