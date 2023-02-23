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搜狗输入法 UOS 版上架统信应用商店，支持语音识别、手写输入和少数民族语

2023/2/23 18:47:11 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 2 月 23 日消息，搜狗输入法 UOS 版今日正式上线统信 UOS 应用商店，用户可通过统信 UOS 应用商店免费下载使用。

搜狗输入法 UOS 版号称功能更加完善、智能，新增语音识别输入、手写输入和多语言输入，支持 AMD64、ARM64、LoongArch、MIPS64、SW64 五大架构。

搜狗输入法 UOS 版融合了拼音、五笔、双拼、笔画、手写、英文等输入方式，IT之家汇总亮点如下：

识别精准效率升级

  • 新增语音识别输入，全新升级的智能语音模型，让语音识别更加精准

  • 手写输入支持多字叠写、多字连写、汉字 / 数字 / 英文字母混合输入，提升输入效率

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支持多种少数民族语和外文输入

  • 提供 9 种离线语音识别，用户可在无网或内网环境下使用

  • 支持 31 种少数民族和外文输入，为更多用户带来应用便利

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辅助输入能力升级

搜狗输入法 UOS 版还支持诸多辅助输入能力，包括英文输入、网址和邮箱地址输入、V 模式输入、错音提示、混合输入、临时英文、0 键切换单字候选以及半选整句修改等功能。

据统信 UOS 官方统计，目前，统信生态适配数量已突破 100 万，生态伙伴数量近 6000 家，社区注册用户超过 24 万，应用商店上架应用突破 6 万款

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关键词：搜狗输入法统信 UOSlinux

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