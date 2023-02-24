openKylin 成功适配赛昉科技 VisionFive 2 开发板，并推出 RISC-V 架构 QEMU 版本系统镜像

IT之家 2 月 24 日消息，据赛昉科技官方宣布，RISC-V SIG 成功在 VisionFive 2 开发板上适配 openKylin（开放麒麟）操作系统，同时推出了 openKylin 系统 RISC-V 架构 QEMU 版本镜像。目前最新版本的系统镜像已能够正常使用。

openKylin 面向 RISC-V 架构的 VisionFive 2 开发板的体验版镜像已经推出，当前可下载试用。测试镜像基于早先发布的 0.9.5 版本，采用厂商开源固件与内核分支，集成 openKylin 文件系统。经 RISC-V SIG 适配及测试，基础系统、有线网络、USB 接口、GPU 等基础模块已经能够正常使用，并能够支持 HDMI 输出及图形界面的显示。

openKylin 成功适配 VisonFive 2

neofetch 图像

需要注意的是，目前系统只支持 microSD 卡启动，eMMC 与 SSD 等启动方式待后续改进。部分外设可用性未知。

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为了方便更多的 RISC-V 爱好者能够使用操作系统，RISC-V SIG 推出了 openKylin 系统 QEMU 版本。使用者可以在自己的工作机上，下载 QEMU 版本镜像，再按照所提供的 QEMU 编译方法，编译安装 QEMU，就能够通过 QEMU 正常启动 openKylin 系统了。

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安装指南：点此链接。

openKylin 社区 RISC-V SIG 发布的这两款系统均搭载了 UKUI 桌面环境。UKUI 是由社区 UKUI SIG 组打造的一款轻量化 Linux 桌面环境，主要基于 QT 开发。与其它 UI 界面相比，UKUI 更加注重易用性和敏捷度，各元件相依性小，可以不依赖其它套件而独自运行，给用户带来亲切和高效的使用体验。目前 UKUI 桌面环境已能够在两款系统上正常运行。

UKUI 桌面环境界面展示

同时，为满足更多用户需求，RISC-V SIG 也致力于软件生态的适配工作。目前两款系统已支持 Libreoffice、firefox 和社区自研等多款软件的运行，满足用户的日常上网及办公需求。

IT之家注：openKylin RISC-V SIG 主要负责 openKylin RISC-V 版本的规划、制作、维护和升级以及 RISC-V 同 x86、ARM 间的应用兼容技术探索。