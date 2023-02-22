开放麒麟 openKylin 生态新增奇安信，成立浏览器 SIG

IT之家 2 月 22 日消息，据 openKylin 发布，奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“奇安信”）近期签署 openKylin 社区 CLA（IT之家注：全称为 Contributor License Agreement 贡献者许可协议），正式加入 openKylin 开源社区。

奇安信成立于 2014 年，专注于网络空间安全市场，向政府、企业用户提供新一代企业级网络安全产品和服务。奇安信与中国电子打造的“PKS”体系，把安全能力植入到飞腾 CPU 和麒麟操作系统里，让安全软件在应用层就能利用 CPU 和操作系统的能力。目前正对“PKS”体系进行拓展升级，以更好地保障我国重要信息系统的网络安全。

在加入 openKylin 社区后，奇安信建立了浏览器 SIG（IT之家注：全称为 Special Interest Group，特别兴趣小组），以“多方兼容、统一管理、内生安全”为设计理念，负责 openKylin 社区浏览器的兼容适配与维护、开发工作。未来，奇安信系列产品将加快与 openKylin 社区操作系统的兼容适配与融合发展。

openKylin（开放麒麟）社区旨在以“共创”为核心，在开源、自愿、平等、协作的基础上，通过开源、开放的方式与企业构建合作伙伴生态体系，共同打造桌面操作系统顶级社区，推动 Linux 开源技术及其软硬件生态繁荣发展。