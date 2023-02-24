罗技发布 Trophy G 驾驶舱，兼容所有方向盘、踏板、主机和 PC

IT之家 2 月 24 日消息，罗技与游戏配件产品厂商 Playseat 合作推出了一款新的赛车座舱 ——Playseat Trophy - Logitech G。目前在美国、加拿大和部分其他市场有售，价格为 599 美元。

据介绍，这款驾驶舱采用开放设计，由轻质碳钢和阳极氧化铝部件制成，座椅采用了聚氨酯皮革和 ActiFit 材料，可以舒适地贴合你的身体，同时有助于散发在长时间的游戏过程中积累的身体热量。

其座椅可以向前或向后倾斜，也可以向上或向下移动，转向和踏板板也可以进行调整，整体尺寸为 140 x 58 x 100 厘米，重量为 17 公斤，并提供两年的有限保修。

罗技表示，开放的驾驶舱设计不会限制身体的运动，可以进行激烈的驾驶。根据规格，建议 "司机" 的体重在 44 磅到 360 磅之间。

据介绍，该底盘可以兼容目前市面上所有方向盘、踏板，支持游戏机 / PC 使用，也可以搭配罗技的专业系列赛车方向盘和踏板。

当然，这些高端外设早在 9 月就已公布，目前 G PRO 高端赛车方向盘加踏板一套是 1348 美元（可见IT之家此前报道）。如此来看，买齐专业赛方向盘、踏板和底盘将需要花费近 2000 美元，已经差不多已经是一辆入门级二手车的费用了。