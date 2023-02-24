AMD 旗舰处理器 Ryzen 9 7950X3D 的 AIDA64 测试和 CPU-Z 截图曝光

IT之家 2 月 24 日消息，采用 3D V-Cache 技术的 AMD Ryzen 9 7950X3D 跑分测试数据陆续曝光。继日前现身 GeekBench 跑分库之后，该 CPU 的 AIDA64 测试和 CPU-Z 截图也已经曝光。

根据截图显示，该 CPU 运行在微星 MAG X670E Tomahawk 主板上。消息称该主板原生支持 Ryzen 7000 X3D CPU，并且已经升级到最新的 BIOS，因此不需要像 AM5 主板一样更新。

AMD Ryzen 9 7950X3D 的 CPU 基于 RPL-B2 步进，默认情况下开机启用。AMD Ryzen 9 7950X3D 是旗舰产品，也是第一款采用 3D V-Cache 技术的 16 核 CPU。该芯片共有 32 个线程，共 144MB 缓存（64MB CCD，64MB V-cache + 16MB L2），TDP 为 120W。

AMD Ryzen 9 7950X3D 的基础时钟频率为 4.2GHz，比标准 7950X 慢 300 MHz，但加速时钟频率为相同的 5.7 GHz。

IT之家附 AMD Ryzen 9 7950X3D CPU AIDA64 高性能模式测试结果如下：