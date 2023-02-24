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第 26 届 DICE 大奖获奖名单公布，《艾尔登法环》再获年度最佳

2023/2/24 17:04:13 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 2 月 24 日消息，美国互动艺术与科学学院公布了第 26 届年度 DICE 奖的获奖者名单，《艾尔登法环》获得年度最佳游戏。此外，《战神：诸神黄昏》斩获多个奖项。

第26届DICE游戏大奖获奖名单公布 《艾尔登法环》再获年度最佳

▲ 宫崎英高再次跌上神坛，这次背后没有刺客了

《艾尔登法环》是一款由 FromSoftware 开发，万代南梦宫娱乐发行的魂系动作角色扮演游戏。本作是由游戏制作人宫崎英高与奇幻小说家乔治・R・R・马丁共同创作。游戏于 2022 年 2 月 25 日发售，拥有魂类游戏固有的高难度关卡、开放世界、无指引探索、多重结局、多种职业等游戏特点，获得了 TGA 2022 年度最佳游戏大奖

游民星空

▲ TGA 2022 颁奖仪式现场

发行商万代南梦宫和开发商 FromSoftware 近日宣布，《艾尔登法环》的全球总销量已经超过了 2000 万份

IT之家汇总获奖名单如下：

年度最佳游戏

  • 《艾尔登法环》（获奖）

  • 《战神：诸神黄昏》

  • 《地平线：西之绝境》

  • 《迷失》

  • 《吸血鬼幸存者》

第26届DICE游戏大奖获奖名单公布 《艾尔登法环》再获年度最佳

杰出动画成就奖

  • 《战神：诸神黄昏》（获奖）

  • 《茶杯头：美味的最后一道菜》

  • 《艾尔登法环》

  • 《地平线：西之绝境》

  • 《莫斯 2》

杰出艺术指导成就奖

  • 《战神：诸神黄昏》（获奖）

  • 《使命召唤：现代战争 2》

  • 《地平线：西之绝境》

  • 《迷失》

  • 《木卫四协议》

杰出角色成就奖

  • 《战神：诸神黄昏》-奎托斯（获奖）

  • 《使命召唤：现代战争 2》-亚历杭德罗・巴尔加斯

  • 《战神：诸神黄昏》-阿特柔斯

  • 《地平线：西之绝境》-亚洛伊

  • 《重返猴岛》-Guybrush Threepwood

杰出原创音乐创作成就奖

  • 《战神：诸神黄昏》（获奖）

  • 《瘟疫传说：安魂曲》

  • 《地平线：西之绝境》

  • 《重金属：地狱歌者》

  • 《莫斯 2》

杰出音频设计成就奖

  • 《战神：诸神黄昏》（获奖）

  • 《瘟疫传说：安魂曲》

  • 《使命召唤：现代战争 2》

  • 《哥谭骑士》

  • 《萨默维尔》

杰出叙事成就奖

  • 《战神：诸神黄昏》（获奖）

  • 《艾尔登法环》

  • 《我曾是异星殖民少年》

  • 《IMMORTALITY（不朽）》

  • 《诺科》

杰出技术成就奖

  • 《艾尔登法环》（获奖）

  • 《瘟疫传说：安魂曲》

  • 《战神：诸神黄昏》

  • 《地平线：西之绝境》

  • 《拆迁》

年度动作游戏

  • 《吸血鬼幸存者》（获奖）

  • 《猎天使魔女 3》

  • 《禁闭求生》

  • 《霓虹白客》

  • 《师父》

年度冒险游戏

  • 《战神：诸神黄昏》（获奖）

  • 《地平线：西之绝境》

  • 《诺科》

  • 《迷失》

  • 《Tunic》

年度家庭游戏

  • 《马里奥 + 疯狂兔子：星耀之愿》（获奖）

  • 《迪士尼：幻星谷》

  • 《卡比的美食节》

  • 《误入迷途》

  • 《长号冠军》

年度格斗游戏

  • 《华纳大乱斗》（获奖）

  • 《JOJO 的奇妙冒险：群星之战 重制版》

  • 《摔角城大乱斗》

  • 《蜘蛛侠客》

  • 《拳皇 15》

年度赛车游戏

  • 《GT 赛车 7》（获奖）

  • 《F1 22》

  • 《极品飞车：不羁》

年度角色扮演游戏

  • 《艾尔登法环》（获奖）

  • 《公民沉睡者》

  • 《诡野西部》

  • 《魔兽世界：巨龙军团》

  • 《异度神剑 3》

年度体育游戏

  • 《奥力奥力世界》（获奖）

  • 其他提名：

  • 《FIFA 23》

  • 《马里奥激战前锋》

  • 《美国职业棒球大联盟 22》

  • 《NBA 2K23》

年度策略 / 模拟游戏

  • 《矮人要塞》（获奖）

  • 其他提名：

  • 《伊克西翁》

  • 《漫威暗夜之子》

  • 《药剂工艺》

  • 《战锤 40K：混沌之门-恶魔猎人》

年度沉浸式现实游戏

  • 《红色物质 2》（获奖）

  • 《Cosmonious High》

  • 《莫斯 2》

  • 《Tentacular》

  • 《The Last Clockwinder》

杰出独立游戏成就奖

  • 《Tunic》（获奖）

  • 《IMMORTALITY（不朽）》

  • 《霓虹白客》

  • 《忍者神龟：施莱德的复仇》

  • 《吸血鬼幸存者》

年度手机游戏

  • 《漫威 Snap》（获奖）

  • 《暗黑破坏神：不朽》

  • 《长臂猿传奇：丛林之外》

  • 《IMMORTALITY（不朽）》

  • 《Poinpy》

年度在线游戏

  • 《最终幻想 14：晓月之终焉》（获奖）

  • 《使命召唤：现代战争 2》

  • 《FIFA 23》

  • 《漫威 Snap》

  • 《摔角城大乱斗》

杰出游戏设计成就奖

  • 《艾尔登法环》（获奖）

  • 《战神：诸神黄昏》

  • 《漫威 Snap》

  • 《Tunic》

  • 《吸血鬼幸存者》

杰出游戏指导成就奖

  • 《艾尔登法环》（获奖）

  • 《战神：诸神黄昏》

  • 《地平线：西之绝境》

  • 《IMMORTALITY（不朽）》

  • 《Tunic》

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关键词：艾尔登法环DICE 大奖

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