第 26 届 DICE 大奖获奖名单公布，《艾尔登法环》再获年度最佳

IT之家 2 月 24 日消息，美国互动艺术与科学学院公布了第 26 届年度 DICE 奖的获奖者名单，《艾尔登法环》获得年度最佳游戏。此外，《战神：诸神黄昏》斩获多个奖项。

▲ 宫崎英高再次跌上神坛，这次背后没有刺客了

《艾尔登法环》是一款由 FromSoftware 开发，万代南梦宫娱乐发行的魂系动作角色扮演游戏。本作是由游戏制作人宫崎英高与奇幻小说家乔治・R・R・马丁共同创作。游戏于 2022 年 2 月 25 日发售，拥有魂类游戏固有的高难度关卡、开放世界、无指引探索、多重结局、多种职业等游戏特点，获得了 TGA 2022 年度最佳游戏大奖。

▲ TGA 2022 颁奖仪式现场

发行商万代南梦宫和开发商 FromSoftware 近日宣布，《艾尔登法环》的全球总销量已经超过了 2000 万份。

IT之家汇总获奖名单如下：

年度最佳游戏

《艾尔登法环》（获奖）

《战神：诸神黄昏》

《地平线：西之绝境》

《迷失》

《吸血鬼幸存者》

杰出动画成就奖

《战神：诸神黄昏》（获奖）

《茶杯头：美味的最后一道菜》

《艾尔登法环》

《地平线：西之绝境》

《莫斯 2》

杰出艺术指导成就奖

《战神：诸神黄昏》（获奖）

《使命召唤：现代战争 2》

《地平线：西之绝境》

《迷失》

《木卫四协议》

杰出角色成就奖

《战神：诸神黄昏》-奎托斯（获奖）

《使命召唤：现代战争 2》-亚历杭德罗・巴尔加斯

《战神：诸神黄昏》-阿特柔斯

《地平线：西之绝境》-亚洛伊

《重返猴岛》-Guybrush Threepwood

杰出原创音乐创作成就奖

《战神：诸神黄昏》（获奖）

《瘟疫传说：安魂曲》

《地平线：西之绝境》

《重金属：地狱歌者》

《莫斯 2》

杰出音频设计成就奖

《战神：诸神黄昏》（获奖）

《瘟疫传说：安魂曲》

《使命召唤：现代战争 2》

《哥谭骑士》

《萨默维尔》

杰出叙事成就奖

《战神：诸神黄昏》（获奖）

《艾尔登法环》

《我曾是异星殖民少年》

《IMMORTALITY（不朽）》

《诺科》

杰出技术成就奖

《艾尔登法环》（获奖）

《瘟疫传说：安魂曲》

《战神：诸神黄昏》

《地平线：西之绝境》

《拆迁》

年度动作游戏

《吸血鬼幸存者》（获奖）

《猎天使魔女 3》

《禁闭求生》

《霓虹白客》

《师父》

年度冒险游戏

《战神：诸神黄昏》（获奖）

《地平线：西之绝境》

《诺科》

《迷失》

《Tunic》

年度家庭游戏

《马里奥 + 疯狂兔子：星耀之愿》（获奖）

《迪士尼：幻星谷》

《卡比的美食节》

《误入迷途》

《长号冠军》

年度格斗游戏

《华纳大乱斗》（获奖）

《JOJO 的奇妙冒险：群星之战 重制版》

《摔角城大乱斗》

《蜘蛛侠客》

《拳皇 15》

年度赛车游戏

《GT 赛车 7》（获奖）

《F1 22》

《极品飞车：不羁》

年度角色扮演游戏

《艾尔登法环》（获奖）

《公民沉睡者》

《诡野西部》

《魔兽世界：巨龙军团》

《异度神剑 3》

年度体育游戏

《奥力奥力世界》（获奖）

其他提名：

《FIFA 23》

《马里奥激战前锋》

《美国职业棒球大联盟 22》

《NBA 2K23》

年度策略 / 模拟游戏

《矮人要塞》（获奖）

其他提名：

《伊克西翁》

《漫威暗夜之子》

《药剂工艺》

《战锤 40K：混沌之门-恶魔猎人》

年度沉浸式现实游戏

《红色物质 2》（获奖）

《Cosmonious High》

《莫斯 2》

《Tentacular》

《The Last Clockwinder》

杰出独立游戏成就奖

《Tunic》（获奖）

《IMMORTALITY（不朽）》

《霓虹白客》

《忍者神龟：施莱德的复仇》

《吸血鬼幸存者》

年度手机游戏

《漫威 Snap》（获奖）

《暗黑破坏神：不朽》

《长臂猿传奇：丛林之外》

《IMMORTALITY（不朽）》

《Poinpy》

年度在线游戏

《最终幻想 14：晓月之终焉》（获奖）

《使命召唤：现代战争 2》

《FIFA 23》

《漫威 Snap》

《摔角城大乱斗》

杰出游戏设计成就奖

《艾尔登法环》（获奖）

《战神：诸神黄昏》

《漫威 Snap》

《Tunic》

《吸血鬼幸存者》

杰出游戏指导成就奖