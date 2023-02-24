今天是世界讨厌香菜日，你过节了吗

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文 | 刘佳玉

面对种种美食，有人少了香菜总觉得不够味道，而另外一群人却满脑子都是“千万别放香菜”。

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香菜，又名芫荽，历史悠久，原产地在欧洲地中海地区，“张骞使西域始得种归”。香菜的味道被许多人认为是一种特殊的清新植物味道，但也有一些人认为它有着肥皂或臭虫的味道。香菜经常被用来作为烹饪中的调料，也可作食材，它可以增加食物的营养价值和风味，也有抗氧化和降低血脂的功效。

但是，也有一些人对香菜没有什么兴趣，甚至恨之入骨，他们可能会认为香菜的味道太刺鼻，有一种令人作呕的味道，令他们感到不舒服。2 月 24 日就是“世界讨厌香菜日”，这一节日是为了表达对那些不喜欢吃香菜的人的支持。

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其实，人类的口味偏好与基因有关，关于同卵双胞胎的监测研究以及基因数据调查研究表明，有些基因确实会影响味觉、嗅觉，甚至大脑的奖励机制。如果你觉得香菜的味道像肥皂味，那说明你可能遗传了编码气味感受器的突变基因 OR6AS。

这种基因突变会使你对醛类的气味特别敏感，而香菜不仅含有丰富的营养，也含有甘露糖醇、正葵醛、壬醛和芳樟醇等易挥发物质。同样地，肥皂中也含有醛类物质。所以，一些人会认为香菜的味道像肥皂。

基因也决定了你是否能尝出苦味化合物苯硫脲（存在于卷心菜中），编码 2 型味觉感受器的基因 TAS2R38 在大约 30% 的欧洲人中都发生了突变，因此他们无法闻到卷心菜的味道。

甚至大脑的奖励机制在食用培根时发生的作用，也与基因有关。如果你沉迷于培根，那么你可能拥有 CNTN5 突变基因。

但是，食物偏好不仅源于基因。子宫中的婴儿会“呼吸”羊水，所以，新生儿更喜欢母亲在怀孕期间大量食用的化合物的味道和气味。

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如果你对某种食物的厌恶并不是由基因决定的，那么口味是可以改变的。通常情况下，在平静和放松的状态下，反复少量尝试你不喜欢的食物，你会慢慢学会欣赏它。

尝试不同的烹饪方法也会有帮助。例如，如果你讨厌水煮香菜，那就试试只把香菜用作调味料或者火锅蘸料，或许你会发现，你只是不喜欢“水煮”这种烹饪方式。

了解食物的营养价值也会改变食物偏好，因为了解每种食物对身体的益处后，会提升尝试的意愿。香菜含维生素 C、胡萝卜素、维生素 B1、B2 等，同时还含有丰富的矿物质，如钙、铁、磷、镁等。

通常情况下，改变你对食物的态度，反复尝试其他类型的食物，有助于改变口味偏好，调整饮食结构。

参考文献：