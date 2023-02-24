Blackmagic Studio Camera 6K Pro 摄影机发布：内置直播推流功能

IT之家 2 月 24 日消息，Blackmagic Design 今天推出 Blackmagic Studio Camera 6K Pro，这是一款新型且强大的演播室摄像机型号，搭载更大型 6K 传感器，改进了比色法可处理更精细的内容，并设有常用 EF 镜头卡口及 ND 滤镜。

这款新型号内置直播推流功能，可通过以太网或移动数据推流，因此用户可以将摄影机放置在较远的位置，然后通过互联网将 H.264 HD 直播流媒体信号发送回演播室。

Blackmagic Studio Camera 6K Pro 采用演播室摄像机系列所具有的紧凑型一体化设计，其机身采用轻质碳纤维增强聚碳酸酯打造而成，集成有 7 英寸 HDR 寻像器，且搭载有各种强大的广播级接口。

Blackmagic 还发布了 Blackmagic Studio Camera 4K Pro G2，这款更新机型也设有内置直播推流功能。

此外，今天 Blackmagic 还发布了 Blackmagic Camera 8.0 版软件更新，它为 Blackmagic Studio Camera 4K Pro 和 Blackmagic Studio Camera 4K Plus 型号添加了更新，包括更新版用户界面、支持将运动传感器数据写入 Blackmagic RAW 记录文件中，并为将来更新保留了预设和 LUT。此外，它可以为 MFT 镜头上的 L-Fn 按钮添加映射，并且改进了镜头和自动对焦性能。

Blackmagic Studio Camera 6K Pro 已发售，售价为 2495 美元（IT之家备注：当前约 17240 元人民币）。