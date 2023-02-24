中国航天主导修订的运载火箭地面支持设备通用要求国际标准发布

IT之家 2 月 24 日消息，据中国航天科技集团发布，由中国航天科技集团有限公司一院 12 所主导修订的国际标准 ISO 14625:2023《航天系统一一发射、着陆或回收场地地面支持设备通用要求》正式发布，标志着我国在该领域获得了充分的话语权。

ISO 14625:2023《航天系统一一发射、着陆或回收场地地面支持设备通用要求》对运载火箭发射场地面支持设备的检修、检测和维护要求进行了补充，对地面支持设备的设计、生产、试验等相关要求进行了修订和完善。

未来，世界各国运载火箭发射场地面支持设备的设计、生产、试验、检修等全流程的相关需求，都可以按照本项标准的要求执行。该标准的发布，标志着我国运载火箭地面支持设备在产品设计、检修、维护、质量管理等方面的经验与成果已经得到了国际航天领域的普遍认可。

此前，国际上也有不少针对运载火箭地面支持设备的相关标准，但缺少对地面设备检查维护要求方面的相关国际标准。

航天科技集团一院 12 所（IT之家注：又称北京航天自动控制研究所）表示，如果地面设备检查维护要求方面建立相关国际标准，能够更好地确保发射场的运载火箭地面设备在执行发射任务前的工作状态，达到简化发射流程、降低发射成本、减少发射风险、提高发射成功率等好处。

国际标准化组织 / 航空航天标准化技术委员会 / 航天系统及其应用分技术委员会于 2019 年会议决定，对 ISO 14625:2007《航天系统一一发射、着陆或回收场地地面支持设备通用要求》进行重新修订，并将运载火箭发射场地面设备检查维护要求的相关内容补充纳入其中。