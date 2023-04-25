消息称腾势 N7 车型 6 月上市，今年三季度初开启交付

IT之家 4 月 25 日消息，腾势 N7 已于 4 月 18 日开启全国盲订，开启盲订后 6 小时订单数就达到了 5367，7 天订单破万，目前已达到 10569 台。根据易车的说法，腾势 N7 将于 6 月上市，并将于今年三季度初开启交付。

腾势 N7 是一款 5 座中型 SUV，基于 INCEPTION 概念车打造而来，采用腾势家族 π-Motion 势能美学设计语言，长宽高分别为 4860/1935/1602 毫米，轴距为 2940 毫米，最高车速 180 km / h，而且可选装激光雷达。

腾势 N7 在外观设计上融合了猎装车、轿跑、SUV 三者的形态，采用了封闭式前脸，并配备隐藏式门把手、贯穿式尾灯、大尺寸轮毂。

内饰方面，腾势 N7 支持 AR-HUD 仪表屏、时刻显示悬浮路况信息，无需转头查看仪表和中控屏。另外，腾势 Link 搭载 6nm 芯片，支持百万应用生态，集成 5G 技术和帝瓦雷音响。搭载六联屏沉浸式智能场景，副驾听歌、看剧配合智能变色氛围灯，可关闭电动遮阳帘。

动力方面，腾势 N7 单电机版驱动电机额定功率 70kW，峰值功率 230kW；双电机版驱动电机额定功率为前 75kW、后 70kW，峰值功率为前 160kW、后 230kW。

根据IT之家此前报道，腾势 N7 将全球首搭帝瓦雷音响和比亚迪云辇-A 技术。除此之外，新车还将搭载诸多行业领先的黑科技与豪华装备，包括比亚迪先进的三电技术、CTB 电池车身一体化技术、双激光雷达以及全新设计的超感交互智慧座舱等等。