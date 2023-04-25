华硕 ROG Ally 掌机实拍照曝光：搭载 AMD Ryzen Z1 Extreme 芯片

IT之家 4 月 25 日消息，华硕首款游戏掌机 ROG Ally 已确定将面向全球市场发布，预计将于本季度正式亮相。Engadget 现放出了这款掌机的真机照，我们现在可以好好看一下它的构造。

首先，华硕 ROG Ally 考虑过多种设计，至少有十多种形状和屏幕尺寸的早期设计方案。然而，华硕从未考虑过像 Steam Deck 那样的触控板方案。此外，该公司似乎在早期阶段就考虑过使用可拆卸的游戏手柄设计。

根据之前的爆料来看，这款游戏掌机的主要卖点在于搭载了 AMD 锐龙 Z1 系列芯片。通过认证信息来看，这款芯片将是 AMD R7 7840U 的定制版，配有 Radeon 780M GPU。

从这张 PCB 图片可以看到，这款掌机搭载了一颗基于 AMD Zen4 和 RDNA3 架构的 Ryzen Z1 Extreme 芯片，所以，这台主机全面支持华硕 XG Mobile 外置显卡，最高支持 NVIDIA RTX 4090。

此外，该掌机运行微软 Windows 11 系统，也就是可以支持 Steam、Epic、Xbox 商店等多个平台，配有 7 英寸 1920*1080 的 120Hz 高刷屏，支持 500 尼特亮度和 7ms 延迟。

爆料还显示，华硕 ROG Ally 掌机重量 608g，配有双风扇散热，以及 16GB LPDDR5 内存 + 512GB PCIe 4.0 SSD，可通过 MicroSD 卡扩展存储，还支持杜比全景声。

除此之外，Engadget 还从各个角度展示了这台掌机，从背景可以看到，这款掌机已经向媒体评测者发出，预计会在近期举行发布活动，敬请期待。

当然，他们还展示了这款掌机游玩各种游戏的画面，例如大家都比较熟悉的《原神》。

此外，根据爆料人 SnoopyTech 的最新消息，ROG Ally 掌机将配有一个特殊的充电器，采用三接口设计，除了常规的 USB-C 接口，还有 HDMI 2.0 和 USB 2.0 接口。

硬件方面，ROG Ally 可以说是完胜 Steam Deck，不知道这款机型定价如何呢？作为参考，目前 Steam Deck 在京东商城的进口价为 3299 元。

现有消息显示，ROG Ally 游戏掌机尺寸为 28.0×11.3×3.9cm，整机重量为 608g；屏幕搭载一块 7 英寸的显示屏，分辨率为 1920×1080，支持 120Hz 刷新率，游戏性能强悍。

根据IT之家此前报道，ROG Ally 内部采用双风扇散热，支持 ROG XG Mobile 显卡坞，运行 Windows 11 操作系统。可流畅运行《胡闹搬家》、《High On Life》、《世界汽车拉力锦标赛》等游戏。

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