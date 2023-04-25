特斯拉：汽车行驶 20 万英里后电池衰减 12%，90 度比 85 度电池衰减速度要快

IT之家 4 月 25 日消息，特斯拉最新公布的 2022 影响力报告显示：其汽车电池在行驶 20 万英里（IT之家备注：约 32.19 万公里）后仅衰减 12%。电池的寿命直接关系到整车的生命周期，进而对环境的可持续发展产生影响。

不过特斯拉也只提到了 Model S 和 Model X 的电池衰减问题，可能是因为这两款车型有更多长期数据作为参考依据。有趣的是，特斯拉还表示，它将开始披露更多最新车辆中使用的新电池化学物质的其他数据：

里程只是电池容量保持的一个因素；电池寿命也是一个主要因素。上述较低里程的保留数据可能体现了车龄的影响，而那些利用率较高的车辆可能会受影响较小。新化学物质（此处未提及）的性能可能会有所不同，我们计划在获得足够数据后扩大披露范围。

简单来说，由于车型和电池来源的不同，这种衰减现象也有有很大的差异。此外，根据外媒 Electrek 的统计，特斯拉的 90 kWh 电池包衰减明显快于 85 kWh 电池包。

特斯拉 Model 3 和 Model Y 早期数据也显示，新车在行驶 10 万英里后的电池容量衰减率不到 10%，20 万英里后的衰减率不到 15%，但目前达到这一行驶里程的车型还不多。

当然，大家也不用太过于担心，这一数据也保持在特斯拉电池保修的保证容量范围内。