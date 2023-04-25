16.98 万元起，丰田首款纯电轿车 bZ3 开启交付：采用比亚迪刀片电池、续航 616km

IT之家 4 月 25 日消息，一汽丰田 bZ3 今日正式开启交付。新车共包括三个版本，上市指导价分别为：

精英 PRO 版 16.98 万元

长续航 Pro 版 18.98 万元

长续航 Premium 版 19.98 万元

作为丰田全新纯电中型轿车，bZ3 基于 e-TNGA 架构打造，搭载比亚迪提供的刀片电池和驱动电机，CLTC 综合续航里程分别为 517km 与 616km。

据介绍，丰田 bZ3 由一汽丰田独家制造，三电技术由丰田和比亚迪合作研发（IT之家注：电池来自弗迪电池、驱动电机来自弗迪动力）。

这款新车长宽高分别为 4725*1835*1475mm，轴距 2880mm，配备 18 英寸的轮毂，风阻系数仅为 0.218，底盘采用前麦弗逊后 E 型多连杆结构，属于同级主流水平，采用后置驱动方式，电耗 11kWh / 100km。

bZ3 的外观设计与 bZ4X 相似，前脸采用封闭式设计，贯穿式 LED 日行灯凸显新能源属性。前大灯组为矩阵式全 LED 光源，造型犀利。车侧线条流畅，悬浮式车顶、隐藏式门把手增加运动感。此外，它的 B、C 柱采用隐藏式设计。

这款车采用了 12.8 英寸竖置中控屏，搭载由比亚迪丰田电动汽车技术有限公司（BTET）开发的车机，采用了全新的 UI 设计，更大面积的竖型屏幕以导航地图为主页，下方设置了卡片式快捷功能入口和空调区域，同时集成了酷我音乐、喜马拉雅、安享管家、应用市场以及语音助手“小扉”，支持 120s 连续对话。

动力方面，bZ3 采用比亚迪弗迪动力提供的磷酸铁锂刀片电池和后置单电机。电机有 135kW 和 180kW 两种规格可选，峰值扭矩都是 303N・m，0-50km / h 加速最快 3.2 秒。

电池容量有 49.92kWh 和 65.28kWh 两种可选，对应的 CLTC 续航里程分别为 517km 和 616km。此外，它还支持快充，常温下 30-80% 需 27 分钟，而在 -10℃ 的条件下则需 47 分钟。