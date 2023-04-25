大疆发布 DJI Mavic 3 系列和 DJI Mini 3 Pro 无人机新固件，支持体感飞行套餐

IT之家 4 月 25 日消息，大疆发布 DJI Mavic 3 系列和 DJI Mini 3 Pro 最新固件，均支持 DJI 飞行眼镜一体板、DJI Goggles 2、DJI 穿越摇杆 2。
根据不同机型，使用体感飞行套装时，还支持以下功能：
DJI Mavic 3 系列：
支持全向避障，降低风险发生的概率
DJI Mavic 3 Pro 和 DJI Mavic 3 支持探索模式，可实现 28 倍混合变焦
支持普通模式拍照、4K / 60fps 和 1080p / 60fps 的普通视频录制
支持 5GHz 和 2.4GHZ 双频段，拥有更好的抗干扰性能
DJI Mini 3 Pro：
支持前后向避障，沉浸式穿行更安全可靠
支持普通模式拍照、4K / 60fps 、2.7K / 60fps 和 1080p / 60fps 的普通视频录制
支持 5GHz 和 2.4GHZ 双频段，拥有更好的抗干扰性能
IT之家附录：
首次使用新固件前，有哪些注意事项？
首次使用前，需使用 DJI RC-N1、DJI RC 或 DJI RC Pro 遥控器将航拍机升级至最新版本固件，并且将飞行眼镜和穿越摇杆的固件也升级到最新版本，否则会出现无法对频的情况。
使用飞行眼镜时可以使用 DJI RC 遥控器操控飞行吗？
不能，仅支持搭配 DJI 穿越摇杆 2 实现第一人称视角的飞行操控。
使用飞行眼镜和穿越摇杆时，航拍机支持智能功能吗？
不支持。如使用大师镜头、一键短片、全景拍照竖拍等智能功能，需更换 DJI RC-N1、DJI RO 或 DJI RC Pro 遥控器。