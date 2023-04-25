大疆发布 DJI Mavic 3 系列和 DJI Mini 3 Pro 无人机新固件，支持体感飞行套餐

IT之家 4 月 25 日消息，大疆发布 DJI Mavic 3 系列和 DJI Mini 3 Pro 最新固件，均支持 DJI 飞行眼镜一体板、DJI Goggles 2、DJI 穿越摇杆 2。

根据不同机型，使用体感飞行套装时，还支持以下功能：

DJI Mavic 3 系列：

DJI Mini 3 Pro：

IT之家附录：

首次使用新固件前，有哪些注意事项？

首次使用前，需使用 DJI RC-N1、DJI RC 或 DJI RC Pro 遥控器将航拍机升级至最新版本固件，并且将飞行眼镜和穿越摇杆的固件也升级到最新版本，否则会出现无法对频的情况。

使用飞行眼镜时可以使用 DJI RC 遥控器操控飞行吗？

不能，仅支持搭配 DJI 穿越摇杆 2 实现第一人称视角的飞行操控。

使用飞行眼镜和穿越摇杆时，航拍机支持智能功能吗？

不支持。如使用大师镜头、一键短片、全景拍照竖拍等智能功能，需更换 DJI RC-N1、DJI RO 或 DJI RC Pro 遥控器。