雷军谈小米影像：不仅是大底和 1 亿像素，还是科技和人文的高度融合

IT之家 4 月 25 日消息，雷军发微博，称最近两年在认知上发生了巨大变化，影像不仅仅是大底和 1 亿像素，影像是科技和人文的高度融合。2022 年年初，小米升级了影像战略，正式明确了影像观，接着和徕卡建立战略伙伴关系。小米 12S Ultra 就是认知提升后的作品。

小米在 2022 年开启移动影像光学时代，和徕卡联合研发移动影像 Summicron 镜头，小米 13 Ultra 就是今年的代表作。

IT之家附微博原文：

2016 年我们成立相机部，开始大规模投入影像。最近一两年进步飞快，开始逐步被米粉朋友们认可。



最近这两年，我们在认知上发生了巨大变化：影像，不仅仅是大底和 1 亿像素，影像是科技和人文的高度融合。去年年初，我们首先升级了影像战略，正式明确了影像观，接着和徕卡建立战略伙伴关系。小米 12S Ultra 就是认知提升后的作品，我们有了徕卡影调和徕卡水印等。



今年，我们开启移动影像光学时代，和徕卡联合研发移动影像 Summicron 镜头，告别数码味，回归独特的光学味。小米 13 Ultra 就是今年的代表作。

小米 13 Ultra 在 4 月 18 日发布，售价 5999 元起。该机配备 6.73 英寸 3200×1440 OLED 双曲屏，支持 12bit 色深、120Hz 刷新率（LTPO）、1300nit 亮度、2600nit HDR 峰值亮度、低亮度 1920Hz PWM 调光、高亮度 DC 调光等；搭载高通骁龙 8 Gen 2 处理器，配合 LPDDR5X 内存、UFS 4.0 闪存。

影像方面，小米 13 Ultra 采用了 50MP 后置主摄 + 50MP 超广角 + 50MP 人像长焦 + 50MP 潜望长焦，新增街拍模式、徕卡自定义画质。