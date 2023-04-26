苹果 iOS 16 隐藏系统曝光：检测用户国家 / 地区更精准，用于限制特定功能

IT之家 4 月 26 日消息，据外媒 9to5Mac 报道，苹果一直在测试 iOS 16 中的一个全新的、更现代的隐藏功能，可以根据用户的位置限制功能。

报道称，苹果目前使用硬编码技术来限制特定位置的 iOS 功能，这意味着大多数限制只是与设备的区域相关联，无论是通过软件设置还是硬件的来源。但该公司一直在研究一种新的、更智能的方法来精确确定用户的位置。

根据外媒发现，内部称为“countryd”的新系统已被悄然添加到 iOS 16.2 中，但目前尚未被积极使用。它结合了当前 GPS 位置、来自 Wi-Fi 路由器的国家代码以及从 SIM 卡获得的信息等多项数据来确定用户所在的国家 / 地区。

结合所有这些信息，用户将更难绕过这些限制。但与此同时，当用户前往另一个地区时，设备会更容易自动忽略这些限制。

早在去年 12 月，彭博社就报道称，由于来自欧盟的压力，苹果一直计划首次允许在 iOS 上进行侧载。（IT之家注：侧载是通过官方商店 App Store 以外的其他方法安装第三方应用）

彭博社的 Mark Gurman 最近则称，虽然苹果仍计划允许在 iOS 17 上进行侧载，但该功能将无法在欧洲以外的任何地方使用。借助新的“countryd”系统，苹果将能够轻松确定该设备是否在欧盟国家 / 地区使用以允许侧载。

当然，如果其他国家 / 地区也强制苹果允许侧载，则对该系统进行简单更新就可以在其他地区启用该功能。

目前尚不清楚苹果将如何或是否宣布将侧载作为一项新的 iOS 功能。该公司将于 6 月在 WWDC 2023 上发布 iOS 17 和其他新版本的操作系统。