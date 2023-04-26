苹果 iOS / iPadOS 16.5 开发者预览版 Beta 3 发布

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IT之家 4 月 26 日消息，苹果今日向 iPhone 和 iPad 用户推送了 iOS / iPadOS 16.5 开发者预览版 Beta 3 更新（内部版本号：20F5050f），本次更新距离上次发布隔了 14 天。

iOS 16.5 Beta 3 更新内容如下：

IT之家查阅苹果官方更新日志，以及 9to5Mac、MacRumors 等媒体报道，并未发现 iOS / iPadOS 16.5 Beta 3 更新有引入新的功能。

苹果开发团队目前已经将重心放在 iOS 17 系统上，iOS 16 开发分支也迈入尾声，因此不会引入任何新的主要功能或新增功能。

iOS/iPadOS 16.5 Beta 3 更新日志和 Beta 2 相同，这里就不再赘述了。

iOS 16.5 Beta 2 更新内容如下：

完全停用 Beta 描述文件：

苹果在 iOS / iPadOS 16.4 更新中，停用了 iPhone 和 iPad 上的 Beta 配置文件。在 iOS / iPadOS 16.5 Beta 2 和 watchOS 9.5 Beta 2 中，该 Beta 调整现在也适用于 Apple Watch。

也就是说用户不再通过 watchOS Beta 描述文件，而是通过 iPhone 上的 Watch 应用程序来启用 watchOS Beta 更新。

此外 macOS 系统也改用新的 Beta 测试方式：

修复内容

新增改进：

家庭中的共享管理员现在也可以配对和添加 Matter 配件

已修复的问题：

已修复：当尝试对具有可用更新的 Matter 配件进行手动软件更新时，Home 可能不会指示已请求更新并继续指示有可用更新。

已修复：如果 Home hub 运行的是 tvOS 16.5 beta 之前的版本，共享管理员的配件配对出现失败情况。

已修复：即便 Matter 配件已经完成更新，依然会再次提供更新的问题

已修复：共享管理员无法配对家庭中的第一个 Matter 配件。

以下是 iOS 16.5 Beta 1 更新内容：

支持通过 Siri 录制屏幕

iOS 16.5 Beta 1 允许用户通过 Siri 语音命令，来开始和结束屏幕录制会话。而此前用户必须要手动点击控制中心（Control Center）的按钮进行开始和结束。

Apple News 引入 Sports 标签

iOS 16.5 Beta 1 中，Apple News 应用整合了 Following 和 Search 两个标签页，引入了全新的 Sports 标签页。该标签页可以显示用户关注球队的相关新闻和比分。

优化 Home

Home 应用中的 Shared Admin 可以配对 / 添加支持 Matter 协议的配件

其它功能

iOS 16.5 Beta 1 还有一些苹果已经宣布，但是尚未发布的一些新功能 / 新特性，主要包括：

Apple Card Savings 账号（类似于“余额宝”）

下一代 CarPlay

iMessage Contact Key Verification

自定义辅助功能模式

如何升级 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版？

从 iOS / iPadOS 16.4 开发者预览版 Beta 1 开始，系统将只为在苹果开发者计划中注册的用户提供开发者预览版测试选项，没有注册该计划的用户将只能选择安装公测版系统。

从 iOS 和 iPadOS 16.4 Beta 版开始，AppleDeveloper Program 成员将看到一个新选项，可直接从“设置”中的“软件更新”中启用开发者预览版。此新选项将在已注册程序并更新到最新测试版版本的设备上自动启用。

IT之家小伙伴的 iPhone 或 iPad 必须使用与注册 Apple DeveloperProgram 时使用的同一 Apple ID 登录，才能在设置中看到此选项。

在未来的 iOS 和 iPadOS 版本中，此新设置将是启用开发者预览版的方式，配置描述文件将不再授予访问权限。

如何升级 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 公测版？

只需下载安装【描述文件】即可在系统更新中探测到公测版升级，描述文件下载途径见下文。

需要注意的是，因苹果各区域节点服务器配置缓存问题，可能有些地方探测到升级更新的时间略有延迟，一般半小时内，不会太久。

从哪里下载 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 公测版描述文件？

方法一：关注 IT之家微信公众号（点此进入），发送消息【描述文件】或【苹果】即可得到自动回复的下载链接。如下图所示：

方法二：打开 IT之家App（点此下载），依次点击【发现】→【苹果描述文件】即可找到下载链接。如下图所示：

方法三：前往《苹果 iOS 描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版 / 限制升级…… 必备》下载。

附苹果 iOS 历史固件下载大全：

《苹果 iOS / iPadOS / macOS 固件下载 / 更新日志大全》