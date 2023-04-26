谷歌 CEO 皮查伊预告 Google I / O 2023 亮点：AI 赋能 Pixel，Android 14 令人兴奋

IT之家 4 月 26 日消息，Google I / O 2023 大会将于 5 月 10 日举行，这是谷歌每年一度的开发者盛会，也是展示其最新技术和产品的舞台。谷歌 CEO 桑达尔・皮查伊（Sundar Pichai）在 4 月 25 日的第一季度财报电话会议上透露了一些大会的亮点，包括人工智能、Pixel 手机和 Android 14 系统。

皮查伊表示，谷歌将在大会上分享如何在其各种产品中使用人工智能，特别是 Pixel 手机，以及为 Android 14 带来令人兴奋的新功能。据传闻，谷歌将在大会上发布 Pixel 7a、Pixel 平板和 Pixel 折叠屏手机等新设备。不过，皮查伊并没有透露具体的细节，只是暗示 Pixel 手机将有一些与人工智能相关的功能。至于 Android 14 系统，我们也期待能看到一些重大的更新和改进，尽管目前已经发布的预览版并没有显示出太多的线索。

在电话会议开始前，皮查伊还在推特上发了一张照片，展示他和谷歌高管团队正在准备会议。照片中有一些有趣的细节，比如桌子中间的平板电脑是谷歌 Meet 视频会议套件的触摸屏控制器，桌子旁边有一台模糊不清的设备，可能是 Pixel 折叠屏手机。

IT之家注意到，在屋子一角还有一个挂在衣架上的白色工装裤，可能是对美剧《继承之战（Succession）》中提到的“桑达尔”的一个梗的回应。《继承之战》是一部讲述媒体和金融界权力斗争的剧集，在第四季第五集中有一个角色提到了他和皮查伊在太阳谷会议上嘲笑“桑达尔”的工装裤。太阳谷会议是一个汇集了科技界和其他行业领导者的高端会议，皮查伊曾经参加过。皮查伊用这种微妙的方式回应电视剧中的嘲讽，颇具幽默意味。