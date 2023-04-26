作业帮发布行业首款 AI 老师一对一学习机，售价 2699 元起

IT之家 4 月 26 日消息，4 月 25 日，作业帮举办学习机新品发布会，推出行业首款 AI 老师一对一学习机。

据介绍，本次发布的新品作业帮学习机号称首创“AI 老师一对一”模式。当用户开始使用作业帮学习机，系统内置的 AI 老师会开启一对一模式，从摸底测试、制定计划、全程跟练、督促学习四个环节，引导学生基于 AI 大数据制定的一对一学习方案进行有针对性的学习。

作业帮学习机还号称首创了 AI 老师一对一诊断规划模型，通过问诊模型检查学生薄弱环节，规划出针对性提升方案。然后，作业帮学习机会制定每日一对一提升课表，由 AI 老师进行每日督学，最后向家长提供详细学情反馈。

此外，该学习机号称是唯一一家导入用户 180 天学习数据的学习机。

在学习过程中，AI 老师根据规划督促学生按时听课，包括随时语音交互纠正发音、提醒记笔记等，让学生集中注意力。

作业帮学习机还内置自研学习内容体系，包括小初高全学科同步课、6.6 亿 + 题库资源、近百万套真题试卷、4100 + 节自研 AI 互动课、正版授权大猫启蒙英语分级阅读，超 2000 万原题精讲视频、10000 + 知识点微课、443 + 自研名师大招等。

此外，作业帮学习机还有 AI 全科作业批改、AI 作文批改、指尖查、口算练习等多款 AI 工具，兼容学习 App，支持上网课，支持家长远程管控。

在硬件层面，作业帮学习机配备 12.7 英寸 11 层类纸散射护眼屏，4:3 比例，2K 分辨率，经过德国莱茵 TUV 低蓝光认证。该机配有 8 核芯片（IT之家暂未查到具体型号）、8200mAh 电池、降噪拾音麦克风、环绕立体声。

作业帮学习机将于 5 月 10 日开售，价格为：