vivo Y78 + 手机今日开售：首创天青瓷质感工艺，1599 元起

IT之家 4 月 26 日消息，vivo Y78 + 新机将于今日上午 9:00 正式开售，新机首创天青瓷质感工艺，搭载旗舰级 120Hz OLED 曲面屏、OIS 光学防抖影像功能。

据官方介绍，vivo Y78 + 首创天青瓷质感工艺，以七层纳米级镀膜工艺打造出通透温润的玉瓷质感，若隐若现间可见柳叶纹理跃然其上。另外还进行近千次的油墨调整，方才有了汝窑青如天的视觉效果。

天青色之外，vivo Y78 + 还提供暖阳金、月影黑配色，搭配方圆理念的云阶双镜设计以及 2.43mm 极窄中框，带来了简约美感和轻薄握感。

影像方面，vivo Y78 + 在后置 5000 万超清像素的基础上，首次支持 OIS 光学防抖，结合多帧降噪算法带来画面清晰、细节丰富、色彩还原准确的超级夜景拍摄体验。vivo Y78 + 还针对超感人像、五重超质感美颜等做了更专业的软件调校。比如后置人像，vivo Y78 + 带来人像处理、光斑人像虚化两大人像算法。其中人像处理算法可以通过检测优化人像主体与背景的独立分层，输出主体清晰、背景虚化的质感人像；光斑人像算法则可以模拟大光圈景深效果，拍摄富有视觉冲击力的人像大片。

vivo Y78 + 同时也在前置人像做了升级，通过对超质感美颜算法进一步迭代，打造自然系皮肤状态，可以拍出肤质细腻、眼睛有神的美拍照片。

在性能方面，vivo Y78 + 搭载了台积电 6nm 制程工艺骁龙 695 八核处理器，配备最高 12+256GB 大内存和内存融合 3.0 技术，大幅提高后台应用保活率，保活数量最高可达 29 个。vivo Y78 + 首次带来旗舰级 6.78 英寸 3D OLED 曲面屏，峰值亮度达 1300nit，支持 120Hz 自适应变速刷新。

vivo Y78 + 在充电续航上采用 5000mAh 大电池 + 44W 闪充组合，官方称相比上代的刷短视频续航时长提升 45%、王者荣耀游戏时长提升 34%、音乐播放时长提升 128%。即便在 1600 次完整充放循环下，其电池容量依然大于 80%，远超过业内公认 800 次充放循环剩余容量大于 80% 的标准。

价格上，vivo Y78+ 8+128GB 版本售价 1599 元，8+256GB 版本售价 1799 元，12+256GB 版本售价 1999 元，对该机感兴趣的IT之家小伙伴可以关注一下。