日本首次商业登月宣布失败，ispace HAKUTO-R 在月球表面“硬着陆”

IT之家 4 月 26 日消息，日本 ispace 公司开发的日本首个商业登月着陆器于今日凌晨尝试在月球表面着陆，但随后出现失联情况。

根据 ispace 官方最新公告，HAKUTO-R Mission 1 月球着陆器原定于日本标准时间凌晨 1 点 40 分左右（IT之家注：北京时间凌晨 0 点 40 分左右）降落在月球表面。截至 2023 年 4 月 26 日日本标准时间上午 8 点（北京时间早 7 点），着陆器与任务控制中心之间的通信丢失，尽管即使在着陆后也是如此，并且已确定无法实现任务里程碑的成功。

▲ HAKUTO-R 在月球着陆的概念图

公告称，根据目前可用的数据，位于东京日本桥的 HAKUTO-R 任务控制中心确认着陆器在执行最后接近月球表面时处于垂直位置。在预定的着陆时间后不久，没有收到指示着陆的数据。ispace 工程师监测了估计的剩余推进剂达到下限，不久之后下降速度迅速增加，之后就发生了通讯中断。据此判断，着陆器最终硬着陆月面的可能性很大。

为了找出造成这种情况的根本原因，ispace 工程师目前正在对直到着陆序列结束时获取的遥测数据进行详细分析，并在分析完成后明确细节。

官方公告称，ispace 在 HAKUTO-R Mission 1 发射和着陆之间设置了 10 个里程碑，按照目前的进展，已成功实现 1 到 8 里程碑，而 9 和 10 里程碑（成功登陆月球并建立通信）宣布失败。

ispace 表示，该公司将充分利用 Mission 1 在运行和着陆过程中获得的数据和专业知识，提高 2024 年 Mission 2 和 2025 年 Mission 3 的技术成熟度。

ispace 创始人兼首席执行官 Takeshi Hakamada 表示：“虽然我们不期望一次完成登月，但我们相信已经完成了这次任务的意义，通过能够执行登月阶段获得了大量数据和经验。重要的是将这些知识和学习反馈回 Mission 2 及以后的任务。为此，我们已经在同时开发 Mission 2 和 Mission 3。我要再次感谢从成立到现在为这一使命做出贡献的所有员工、所有支持它的家庭，以及所有股东、HAKUTO-R 合作伙伴、客户、供应商，我们将继续前进。”

HAKUTO-R 是日本制造商业航天器的首次尝试登月，目标是在位于月球 Mare Frigoris 东南边缘的阿特拉斯陨石坑内着陆。最引人注目的有效载荷是一个名为“拉希德漫游者”号的 10 公斤月球车，这是阿联酋有史以来第一个月球车，不过也跟随 ispace 的失败而宣告失败。