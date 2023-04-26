（更新：宣布失败）日本首个商业登月项目失利，着陆器于今日失联

更新：《日本首次商业登月宣布失败，ispace HAKUTO-R 在月球表面硬着陆》

IT之家 4 月 26 日消息，去年 12 月，一艘载有阿联酋月球车和其他有效载荷的日本私人月球着陆器 Hakuto-R 从美国佛罗里达州卡纳维拉尔角太空部队基地发射升空，采用 SpaceX 的猎鹰 9 号火箭，着陆器由日本 ispace 公司开发。

该着陆器预定于当地时间本周二降落在月球表面，但该公司的工程师在预期的时间内并没有收到航天器的回应。

▲ Hakuto-R 在月球着陆的概念图

官方公告称，HAKUTO-R Mission 1 月球着陆器预计将于日本标准时间 2023 年 4 月 26 日凌晨 1 点 40 分（IT之家注：北京时间凌晨 0 点 40 分）降落在月球表面，此时位于东京的 HAKUTO-R 任务控制中心尚未能够确认月球着陆器是否成功。任务控制中心的 ispace 工程师和任务操作专家目前正在努力确认着陆器的当前状态，有关着陆器状态的更多信息将在可用时公布。

ispace 首席执行官 Takeshi Hakamada 在任务直播中表示：“所以我们不得不假设我们无法完成着陆了。”

Hakuto-R 是日本制造商业航天器的首次尝试登月，目标是在位于月球 Mare Frigoris 东南边缘的阿特拉斯陨石坑内着陆。最引人注目的有效载荷是一个名为“拉希德漫游者”号的 10 公斤月球车，这是阿联酋有史以来第一个月球车。

如果本次能够顺利着陆，日本 ispace 公司计划在 2024 年再发射一个着陆器到月球，2025 年后发射第三个。2025 年后，ispace 的目标是每年向月球表面发射两次任务，提供各种有效载荷的设施，并帮助发展月球前沿技术。