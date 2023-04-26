微软 Edge 浏览器出现隐私 BUG，向 Bing 发送用户数字足迹

IT之家 4 月 26 日消息，根据 OnMSFT 和 The Verge 等多家国外科技媒体报道，Microsoft Edge 最新版本正在向 Bing API 网站发送包括访问网站 URL 历史在内的用户数字足迹。

微软公关总监凯特琳・罗尔斯顿（Caitlin Roulston）表示，目前正在调查此事，应该会尽快解决。

在浏览器启动时，会发出以下 GET 请求：

www.bingapis.com/api/v7/followweb/getdomainfilter?Id=F1E45C4A7B95B48AC3F411C6214F6B861D0C276B&edgechannel=stable www.bingapis.com/api/v7/followweb/getdomainfilter?Id=F1E45C4A7B95B48AC3F411C6214F6B861D0C276B&edgechannel=stable

Roulston 表示这个问题是由于 Edge 浏览器中，名为“关注该创作者”的功能导致的。

例如访问B站，地址栏上会出现关注该创作者的图标

IT之家翻译官方声明部分内容如下：“该功能的目的是让用户访问 YouTube、The Verge 和 Reddit 等某些页面的时候，通知 Bing。目前来看这项功能没有正常工作，将用户访问过的所有网站历史都发送给了 Bing”。