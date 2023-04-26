育碧游戏《全境封锁 2》国服今日开启不删档测试，腾讯 WeGame 独占

IT之家 4 月 26 日消息，腾讯代理的 《全境封锁 2》国服今日 16:00 正式开启不删档测试，将一直持续至 6 月 6 日 23:59。获得本次测试资格的玩家可通过对应账号登陆 WeGame 下载游戏客户端，或通过官网预约页面下载游戏。

游戏下载完成安装后，首次启动游戏需要等待电脑自动安装优派对客户端；在自动打开的优派对客户端中，完成注册即可登录游戏。

IT之家提醒，这款游戏现在还在测试招募中：4 月 10 日 - 6 月 6 日，您可通过预约页面抽取测试资格，每日可抽取一次；而 2022 年国服技术测试、先启测试登录创角的用户可直接在预约页面领取资格。

官方表示，在 5 月 3 日 24:00 前完成下载并成功创建角色的玩家，可在预约页面领取限时下载创角奖励【武器皮肤：鱼饵】，奖励可继承至正式服。

此外，测试期间还可参与游戏内活动可免费获得【时装: 山姆・费舍尔】，该奖励也将继承至正式服（同一账号绑定的正式服角色，详细规则以届时官方信息为准）；特工可以通过游戏内入口打开查看详细活动。

《全境封锁 2》是由 Ubisoft Massive Entertainment 制作，育碧安纳西、育碧上海等全球七家工作室提供支持，根据著名军事小说家汤姆克兰西的同名小说改编开放世界在线射击 RPG 游戏《全境封锁》的续作，游戏引擎已更换为改进版雪花莲引擎，玩家还可以将一些游戏进度从一代转移到本作当中。

自 2019 年国际服发售以来，《全境封锁 2》迅速成为育碧旗下最畅销的多人在线射击游戏之一。

腾讯表示，作为《全境封锁 2》国服独家代理，将为中国玩家提供有力的本地支持与服务，在社区、直播等方面，也会针对中国玩家营造绿色健康的游戏氛围。

配置要求，方面《全境封锁 2》国服测试所需电脑基础配置要求 GTX 1060，推荐配置要求 RTX 2060，不过游戏包体积较大，官方建议预留 90G 空间。