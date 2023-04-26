詹姆斯・韦伯太空望远镜关键仪器出现故障，NASA 启动调查

IT之家 4 月 26 日消息，美国国家航空和航天局（NASA）观察到詹姆斯・韦伯太空望远镜的一个关键仪器出现了传感器故障，该望远镜于 2021 年 12 月 25 日发射升空，目前正在进行各种性能测试和校准。

故障发生在望远镜的中红外仪器（MIRI）的一种观测模式上，这种模式叫做中等分辨率光谱（MRS）。NASA 的工作人员在检查数据时发现，这种模式接收到的光线比预期的要少，而且只发生在最长波长的范围内。这个问题并没有影响到 MIRI 的成像功能，也没有对仪器造成风险。

NASA 在一份任务更新中称：“对 MIRI 的中等分辨率光谱模式的分析显示，在最长波长处，通过量或者说最终被 MIRI 的传感器记录下来的光线量，比去年的校准时期有所下降。”更新还称，没有发现 MIRI 成像受到影响，也没有对仪器造成风险，“所有其他观测模式 —— 包括 MIRI 和望远镜其他科学仪器的模式 —— 都没有受到影响。”

詹姆斯・韦伯太空望远镜的团队表示，他们会继续按计划进行 MIRI 的观测，并收集所有相关的地面测试和飞行数据，以全面评估 MRS 性能。他们还会进行更多的测试观测，以完全确定这个问题的性质。此外他们还将分析问题原因，识别风险，并探索可能改善性能的缓解措施。其中一种可能的缓解策略是在受影响的波长处采用稍微长一点的曝光时间，以提高信噪比。

据IT之家了解，这并不是 MIRI 第一次出现 MRS 方面的故障。去年 8 月至 11 月期间，该仪器曾有一个光栅轮卡住了，但是 MIRI 仍然可以使用其他模式进行观测。