第三方工具 Rufus 4.0 发布：默认 64 位可执行程序，不再支持微软 Win7 系统

IT之家 4 月 26 日消息，Rufus 是一种用于创建 Windows（或其他操作系统）安装媒介的流行开源工具，最新发布的 4.0 正式版现在可从 GitHub 下载，其中有几处显著的变化和改进。

Rufus 4 是首个放弃 Windows 7 的更新版本（早期的 Rufus 3.22 放弃了 Windows 7 上的 ISO 镜像下载）。从现在开始，使用 Rufus 创建可启动 U 盘需要 Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 或 Windows 11。此外，该应用程序现在默认为 64 位可执行程序，但 x86 和 ARM 版本仍可供下载。最后，开发人员表示旧的 Rufus 版本可能无法正确更新，因此从版本 3 跳到版本 4。

IT之家附上 Rufus 4.0 变更日志：

修复持久分区不适用于 Ubuntu 23.04 的问题

在 BIOS 模式下启动时修复 Ubuntu 23.04 超出范围的指针错误

启用安全启动时修复 Ubuntu Studio 的启动冻结问题

修复检查更新时不正确的架构检测

修复处理 GRUB 引导加载程序时 Windows 应用商店应用程序崩溃问题

修复枚举包含 % 符号的进程时 Windows 应用商店应用程序崩溃问题

修复使用德语本地化时 Windows 应用商店应用程序崩溃问题

Rufus 并不是唯一可用于制作可启动 U 盘的应用程序。Ventoy 工具也提供类似的功能，并通过频繁更新提供新功能和改进。用户还可以考虑 WinToUSB 工具。