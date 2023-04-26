十铨发布 MP44S SSD：2230 尺寸、5000MB/s、2TB

IT之家 4 月 26 日消息，随着 Steam Deck 掌机的推出和热卖，市面上 2230 小尺寸的 M.2 SSD 也多了起来。今日，十铨发布 MP44S SSD，采用 2230 尺寸，速度 5000MB/s，容量可达 2TB。

IT之家整理 MP44S M.2 PCIe 4.0 SSD 规格信息如下：

采用 PCIe Gen4x4 接口的 MP44S M.2 PCIe 4.0 SSD，读写速度最高可达每秒 5,000 / 3,500MB，仅 3 公分的尺寸即提供最大至 2TB 的储存容量，采用十铨独家专利的石墨烯散热标签贴，能够强化散热使固态硬盘运行更稳定。官方称，其 22mm x 30mm 的尺寸规格及不到 1mm 的厚度，极轻薄的结构亦能免除机构干涉的组装问题，完全兼容于新崛起的便携式掌上游戏机。

除此之外，十铨还发布了 MP34S M.2 PCIe SSD，采用 22mm x 42mm 尺寸、PCIe Gen3x4 接口及 3D TLC 闪存，读写能力可达每秒 2,500/2,200 MB 的效能。MP44 M.2 PCIe 4.0 SSD 拥有最高每秒 7,400/7000MB 的读写速度，以及高达 8TB 的海量储存空间。