《红霞岛》游戏配置要求公布：最低需 16GB 内存和 100GB SSD 存储

IT之家 4 月 28 日消息，游戏开发商 Arkane Studios 于今天公布了《红霞岛》游戏的配置要求清单，共分为最低、推荐和极致三种档位，最低配置需要 16GB 内存和 100 GB 固态硬盘存储。
IT之家根据官方公布的配置要求，整理成表格如下：
|最低配置
|推荐配置
|终极配置
|处理器
|Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz 或 AMD Ryzen 5 1600
|Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz 或 AMD Ryzen 7 2700X
|Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz or AMD Ryzen 7 2700X
|GPU 显存
|6 GB
|8 GB
|10 GB
|GPU
|AMD RX 580 或 NVIDIA GTX 1070
|AMD 5700 或 NVIDIA RTX 2080 或英特尔 ARC
|AMD RX 6800 XT or NVIDIA RTX 3080
|内存
|16 GB RAM
|16 GB RAM
|32 GB RAM
|存储空间:
|需要 100 GB 可用 SSD 空间
|需要 100 GB 可用 SSD 空间
|需要 100 GB 可用 SSD 空间
|DirectX 版本:
|12
|12
|12
|系统
|Windows 10 64-bit
|Windows 10 64-bit
|Windows 10 64-bit
|网络:
|宽带互联网连接
|宽带互联网连接
|宽带互联网连接
B 社新作《红霞岛》将在 5 月 2 日登陆 Xbox Series X｜S 和 PC，首发加入 XGP。IT之家注：该作现已在 Steam 平台开启预购，标准版定价 289 元，豪华版定价 415 元。
官方游戏介绍如下：
一座名为红霞岛的小镇日前遭到了一群血族的围攻，他们切断了小岛与外界的联系。你将与少数幸存者一起受困于此，在这款开放世界第一人称射击动作游戏中，单打独斗或组队联手吧。