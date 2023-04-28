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首页 > 游戏之家>游戏快报

《红霞岛》游戏配置要求公布：最低需 16GB 内存和 100GB SSD 存储

2023/4/28 9:13:33 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 4 月 28 日消息，游戏开发商 Arkane Studios 于今天公布了《红霞岛》游戏的配置要求清单，共分为最低、推荐和极致三种档位，最低配置需要 16GB 内存和 100 GB 固态硬盘存储。

IT之家根据官方公布的配置要求，整理成表格如下：


最低配置推荐配置终极配置
处理器Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz 或 AMD Ryzen 5 1600Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz 或 AMD Ryzen 7 2700XIntel Core i7-9700K @ 3.60GHz or AMD Ryzen 7 2700X
GPU 显存6 GB8 GB10 GB
GPUAMD RX 580 或 NVIDIA GTX 1070AMD 5700 或 NVIDIA RTX 2080 或英特尔 ARC AMD RX 6800 XT or NVIDIA RTX 3080
内存16 GB RAM16 GB RAM32 GB RAM
存储空间:需要 100 GB 可用 SSD 空间需要 100 GB 可用 SSD 空间需要 100 GB 可用 SSD 空间
DirectX 版本:121212
系统Windows 10 64-bitWindows 10 64-bitWindows 10 64-bit
网络:宽带互联网连接宽带互联网连接宽带互联网连接

B 社新作《红霞岛》将在 5 月 2 日登陆 Xbox Series X｜S 和 PC，首发加入 XGP。IT之家注：该作现已在 Steam 平台开启预购，标准版定价 289 元，豪华版定价 415 元。

官方游戏介绍如下：

一座名为红霞岛的小镇日前遭到了一群血族的围攻，他们切断了小岛与外界的联系。你将与少数幸存者一起受困于此，在这款开放世界第一人称射击动作游戏中，单打独斗或组队联手吧。

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关键词：红霞岛

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