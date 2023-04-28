《红霞岛》游戏配置要求公布：最低需 16GB 内存和 100GB SSD 存储

IT之家 4 月 28 日消息，游戏开发商 Arkane Studios 于今天公布了《红霞岛》游戏的配置要求清单，共分为最低、推荐和极致三种档位，最低配置需要 16GB 内存和 100 GB 固态硬盘存储。

IT之家根据官方公布的配置要求，整理成表格如下：



最低配置 推荐配置 终极配置 处理器 Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz 或 AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz 或 AMD Ryzen 7 2700X Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz or AMD Ryzen 7 2700X GPU 显存 6 GB 8 GB 10 GB GPU AMD RX 580 或 NVIDIA GTX 1070 AMD 5700 或 NVIDIA RTX 2080 或英特尔 ARC AMD RX 6800 XT or NVIDIA RTX 3080 内存 16 GB RAM 16 GB RAM 32 GB RAM 存储空间: 需要 100 GB 可用 SSD 空间 需要 100 GB 可用 SSD 空间 需要 100 GB 可用 SSD 空间 DirectX 版本: 12 12 12 系统 Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit 网络: 宽带互联网连接 宽带互联网连接 宽带互联网连接

B 社新作《红霞岛》将在 5 月 2 日登陆 Xbox Series X｜S 和 PC，首发加入 XGP。IT之家注：该作现已在 Steam 平台开启预购，标准版定价 289 元，豪华版定价 415 元。

官方游戏介绍如下：

一座名为红霞岛的小镇日前遭到了一群血族的围攻，他们切断了小岛与外界的联系。你将与少数幸存者一起受困于此，在这款开放世界第一人称射击动作游戏中，单打独斗或组队联手吧。