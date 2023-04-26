国际能源署：2022 年全球电动汽车销量破 1000 万辆，中国领跑

IT之家 4 月 26 日消息，根据国际能源署（IEA）刚刚发布的《2023 年全球电动汽车展望》报告，去年全球纯电 + 插混车型销量突破了 1000 万辆，较 2021 年增长 55%，其中中国销量占比达到了 60%。

这一数字超过了整个欧盟的汽车总销量（约 950 万辆），几乎是 2022 年中国汽车总销量的一半。

据称，2022 年全球上路的电动汽车存量超 2600 万辆，较 2021 年增长了 60%。

国际能源署预测，2023 年全球电动汽车销量有望达到近 1400 万辆；且渗透率可达到近 20%。根据 IEA 的最新预测，这种爆炸式增长意味着电动汽车在整个汽车市场的份额已从 2020 年的 4% 左右升至 2022 年的 14%，今年有望进一步增加到 18%。

报告显示，中国在电动汽车销量方面是“领跑者”，2022 年中国新能源车型销量占据了全球销量的 60%。如今，全球道路上行驶的电动汽车中有一半以上在中国。

除中国之外，全球第二大市场是欧洲，其 2022 年电动汽车销量增长了 15% 以上，每售出的五辆汽车中就有超过一辆是电动汽车。除此之外，美国电动汽车销量在 2022 年增长了 55%，而世界其他地区也显示出“希望的迹象”。

参考IT之家此前报道，中汽协数据显示 2022 年我国汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比分别增长 3.4% 和 2.1%；其中新能源汽车产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9% 和 93.4%，市场占有率达到 25.6%。