全国首个算力交易平台在上海正式发布：整合区域资源、攻关核心技术、实现有序供给

IT之家 4 月 26 日消息，国家“东数西算”工程正式启动一年来，随着新型基础设施建设、全国一体化大数据中心建设等国家政策持续深化，作为算力基础设施重要组成部分的智算中心建设也进入加快发展的新阶段。

今日，国家（上海）新型互联网交换中心在“算力浦江”首届数字经济发展论坛上发布了国内首个基于交换中心的一体化算力调度总体建设方案和算力交易平台。

据介绍，上海算力交易平台是国家（上海）新型互联网交换中心作为重量级互联网关键基础设施，下一步，国家（上海）新型互联网交换中心将以“整合区域资源，攻关核心技术，实现有序供给；搭建调度平台，促进协同发展；进一步优化传统算力的“竖井模式”，将应用、数据、算力有机高效联结，助推产业数字化转型，释放数字经济新动能。

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去年 6 月，上海市通信管理局发布了《新型数据中心“算力浦江”行动计划（2022-2024 年）》，表示将通过构建高性能算力为主的多元算力服务生态体系，依托上海新型互联网交换中心平台交换架构的独特性，探索打造全国首个算力交易集中平台，助力上海打造国际数字经济标杆城市。

为统筹设计一体化大数据中心发展路径，推动数据中心向智算中心加速转型，在上海市通信管理局的指导下，上海市通信学会于 2022 年 7 月成立“算力浦江”新型数据中心专委会，围绕算力主题开展生态性活动，引导产业链上中下游企业一同参与，并开展了《智算中心性能评估测试方法》《新型数据中心智能网卡通用技术要求》等相关标准研究。

《新型数据中心“算力浦江”行动计划（2022-2024 年）》提出，到 2024 年上海市数据中心总算力规模超过 15EFLOPS，高性能算力占比达到 35%，人均可用智能算力超过 220GFLOPS / 人；新建大型及以上数据中心 PUE 降低到 1.3 以下，数据中心平均利用率提升到 75% 以上；初步建成算力交换平台，形成算力网络一体化调度和结算体系，上海枢纽节点内数据中心端到端单向网络时延小于 15 毫秒。

在此基础上，上海将围绕新型数据中心算力布局优化、网络提升、赋能应用、产业创新、绿色低碳、安全防护等六大重点任务，探索形成以低碳智能为导向的新型数据中心监测与评估体系，形成一批可借鉴、可复制、可推广的新型数据中心典型案例，争取通过构建底层芯片、技术创新、应用赋能、产业链协同的新型数据中心算力生态体系，形成与本市数字经济发展方式相适应，长三角地区协同发展的算力服务发展格局，建成具有亚太乃至全球影响力的高能级算力枢纽中心。

上海市通信管理局透露，“算力浦江”行动计划实施半年以来，上海已初步形成了“一平台、五中心”的智算中心发展格局，依托新型互联网交换中心建设全国首个多云互联和算力交易平台，满足智算中心的算力调度和交易需要，上海超级计算中心（上海市人工智能公共算力服务平台）、腾讯长三角人工智能先进计算中心、阿里云华东智能算力中心、商汤科技人工智能计算中心、上海有孚临港云计算数据中心等五大智算中心已正式逐步投产，全部建成后，智能算力总承载能力超 10EFlops（IT之家注：1 EFlops 相当于每秒可进行一百亿亿次的浮点运算），为上海城市数字化转型提供坚实算力基座。