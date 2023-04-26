北京麟卓兆懿 3.0 发布：可在 Windows 上运行安卓应用，支持部分游戏 iOS 账号登录

IT之家 4 月 26 日消息，兆懿是由北京麟卓信息科技有限公司研发的一款中间件产品（非模拟器），致力于扩展 Windows 应用生态，可以让安卓应用在电脑上像 Windows 应用一样运行。

借助这款软件，你可以在大屏幕、高性能的 PC 电脑上，使用安卓应用上网课、办公、刷短视频、玩手机游戏，免费无广告、支持本地安装任意 apk、桌面创建快捷方式直接双击打开应用、同时打开多个应用窗口、窗口比例随意调整...

今天，兆懿 3.0 正式发布，新版本大幅提升游戏体验感，支持部分游戏 iOS 账号登录，新增双指缩放模拟等功能，IT之家下面就带大家一起来看一下吧。

一、游戏性能提升

在此次更新中，我们专门针对热门游戏做了深度优化，主要通过以下三个方面来提升游戏帧率与流畅性：

图形加速优化：通过优化图形加速机制，提高游戏帧率，减少卡顿。如金铲铲之战、世界弹射物语、少女前线、云图计划等游戏帧率以及画质在兆懿 3.0 中都有了较大的提升。

解锁游戏性能限制：部分游戏会对低配置设备进行性能限制，导致游戏无法达到最佳表现。此次更新针对金铲铲之战、QQ 飞车、一梦江湖等游戏做了改进，支持用户在游戏设置中选择高性能模式，享受更流畅的游戏体验。

游戏加载速度优化：兆懿 3.0 实现了游戏加载速度的大幅提升，让用户能够更快速地进入游戏。例如，在王者荣耀等热门游戏中，用户可以更快地加载游戏场景，大大减少等待时间，让游戏体验更加顺畅和舒适。

二、支持 iOS 账号登录

由于安卓与 iOS 系统之间的差异，大部分游戏账号的数据是不互通的，这给跨平台玩家带来了不便。针对这一问题，兆懿 3.0 新增支持在部分游戏中使用 iOS 账号进行登录，这一改进能够满足使用 iOS 设备的玩家在电脑端进行游戏的需求，为用户带来更好的跨平台体验。

三、双指缩放模拟

可以通过 Ctrl 键和鼠标滚轮来模拟手机上的双指缩放功能。该功能可以用于游戏地图、应用图片等内容的缩放，让用户可以方便地调整画面大小以适应他们的需要。另外，该功能还支持部分 3D 游戏视角的拉近或拉远，为用户提供了更加灵活、自由的操作方式。

四、窗口分辨率设置

兆懿 3.0 新增了窗口分辨率设置功能，该功能有以下两点优势：1. 针对一些特殊应用如“世界弹射物语”，旧版本的兆懿无法显示全部画面，这次更新以后可通过设置窗口分辨率实现最佳显示效果，提升用户体验；2. 精准设置窗口分辨率，方便自动化脚本的执行，提高了软件的可用性。

五、安装记录

记录用户在商城安装过的安卓应用，即使更换了设备，用户也可以快速恢复他们的安卓应用，省去了重新搜索的繁琐过程。

六、显卡策略选择

该功能提供高性能和节能两种显卡策略，满足用户的多样化需求。在高性能模式下，系统将优先使用独立显卡，以获得更高的图形性能；而在节能模式下，系统将使用集成显卡，以降低能耗并延长电池寿命。用户可以根据自己的需求选择相应的模式，达到最佳的使用效果。

七、文件传输方案重构

我们对文件传输方案进行了全面重构，更新后的文件传输界面与 Windows 文件资源管理器完全一致，用户可以通过简单的鼠标拖放操作，轻松地在安卓应用和 Windows 系统之间进行文件传输，相较之前的方案更加直观和高效。

八、自由缩放优化

对安卓应用窗口的自由缩放功能进行了深度优化，支持更多安卓应用的任意缩放。无论是横屏还是竖屏应用，都可按自身需求调整其大小比例，便于用户更好地利用电脑的每一寸屏幕。

九、稳定性优化

解决了 NGA 玩家社区、飞鱼计划、瓜子二手车等应用的闪退问题。

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