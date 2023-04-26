北京发布互联网信息服务算法推荐合规指引

IT之家 4 月 26 日消息，据北京市委网信办官方消息，首都互联网协会、中国科学院信息工程研究所协调组织有关研究机构、政府智库和平台企业力量研究编制了《北京市互联网信息服务算法推荐合规指引（2023 年版）》（下文简称《合规指引》）。

《合规指引》从算法生命周期、算法类型和算法应用场景 3 个维度切入，提出互联网信息服务算法安全通用要求、特定要求，着力引导算法推荐服务提供者准确把握责任义务、明确工作规范、健全管理制度、完善运行规则、强化技术手段。编制发布《合规指引》，是北京市推进属地算法安全治理、帮助企业更好理解管理规定、有效促进平台企业合规发展的有益探索。

值得一提的是，国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部以及国家市场监督管理总局联合发布的《互联网信息服务算法推荐管理规定》（以下简称“《规定》”）于 2022 年 3 月 1 日正式生效。同日，互联网信息服务算法备案系统正式上线运行。

那么，何为算法推荐技术呢？算法推荐技术指生成合成类、个性化推送类、排序精选类、检索过滤类、调度决策类等算法技术。而《规定》则适用于在中华人民共和国境内应用算法推荐技术提供互联网信息服务的行为。

不过，《规定》未对算法推荐技术明确定义，仅以枚举法的方式列举了哪些算法技术可能构成算法推荐技术。在这种情况下，为进一步支撑服务企业平台合规发展，推进算法治理工作规范化常态化，北京变提出了这套互联网信息服务算法推荐合规指引。IT之家附公告原文：

随着人工智能、大数据等新型信息技术的发展，算法广泛应用于互联网，为用户提供个性化、精准化、智能化的信息服务。与此同时，算法的不合理应用也影响了正常的信息传播秩序、市场秩序和社会秩序，给维护社会公平公正和网民合法权益带来挑战。

为规范互联网信息服务算法应用，国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家市场监督管理总局于 2022 年联合发布《互联网信息服务算法推荐管理规定》，明确算法治理边界，完善算法监管体系，为互联网信息服务算法综合治理提供了重要法治保障。北京市深入贯彻落实国家部署要求，扎实推进“清朗・2022 年算法综合治理”专项行动，累计对 36 家重点企业平台开展现场检查和安全评估，指导 60 余个算法应用自查整改，推动 38 家企业 85 个主体通过算法备案。

为进一步支撑服务企业平台合规发展，推进算法治理工作规范化常态化，在北京市委网信办具体指导下，首都互联网协会、中国科学院信息工程研究所协调组织有关研究机构、政府智库和平台企业力量，研究编制了《北京市互联网信息服务算法推荐合规指引（2023 年版）》（简称《合规指引》）。

《合规指引》从算法生命周期、算法类型和算法应用场景 3 个维度切入，提出互联网信息服务算法安全通用要求、特定要求，着力引导算法推荐服务提供者准确把握责任义务、明确工作规范、健全管理制度、完善运行规则、强化技术手段。编制发布《合规指引》，是北京市推进属地算法安全治理、帮助企业更好理解管理规定、有效促进平台企业合规发展的有益探索。

近期，有关部门将开展集中宣贯、专项培训，用好《合规指引》研究成果。《合规指引》也将持续跟踪吸纳信息服务算法推荐领域最新发展，及时更新版本，为属地网信企业创新发展提供精准、高效、全面的算法合规指导。