消息称三星 Galaxy S24 Ultra 相机硬件不变，依靠算法改进拍照质量

IT之家 4 月 26 日消息，根据国外科技媒体 WccFtech 报道，基于消息源 Yogesh Brar 透露的信息，三星 Galaxy S24 Ultra 相机效果会有明显的改进，但这主要归功于算法上的升级。

消息称三星目前正在 Galaxy S23 Ultra 手机上开发和测试新的算法，后续会通过软件更新的方式推送新版算法。

对此 WccFtech 认为，三星 Galaxy S24 Ultra 依然会使用 ISOCELL HP2 主摄，不会升级到 1 英寸大底的传感器。

IT之家附 Galaxy S23 Ultra 相机规格参数如下：