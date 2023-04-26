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消息称三星 Galaxy S24 Ultra 相机硬件不变，依靠算法改进拍照质量

2023/4/26 14:46:28 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 4 月 26 日消息，根据国外科技媒体 WccFtech 报道，基于消息源 Yogesh Brar 透露的信息，三星 Galaxy S24 Ultra 相机效果会有明显的改进，但这主要归功于算法上的升级。

消息称三星目前正在 Galaxy S23 Ultra 手机上开发和测试新的算法，后续会通过软件更新的方式推送新版算法。

对此 WccFtech 认为，三星 Galaxy S24 Ultra 依然会使用 ISOCELL HP2 主摄，不会升级到  1 英寸大底的传感器。

IT之家附 Galaxy S23 Ultra 相机规格参数如下：

  • 主摄像头：2 亿像素 1/1.3 英寸传感器，0.6 微米像素，f / 1.7 镜头，相位检测自动对焦，OIS

  • 超广角：1200 万像素 1/2.55 英寸传感器，1.4 微米像素，f / 2.2 镜头，相位检测自动对焦，OIS

  • 远摄 1：1000 万像素 1/3.52 英寸传感器，1.12 微米像素，f / 2.4 镜头，相位检测自动对焦，OIS，3 倍光学变焦

  • 远摄 2：1000 万像素 1/3.52 英寸传感器，1.12 微米像素，f / 4.9 镜头，相位检测自动对焦，OIS，10 倍光学变焦

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关键词：三星

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