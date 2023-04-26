Bobby Kotick 回应 CMA 阻止微软收购动视暴雪，坚称这笔交易尚未盖棺定论

IT之家 4 月 26 日消息，英国竞争和市场管理局（CMA）今日宣布反对微软 690 亿美元（IT之家备注：当前约 4781.7 亿元人民币）收购动视暴雪的交易，以保护云游戏中的创新和选择。

CMA 认为微软目前在云游戏领域微软的优势相当明显，而这一交易将进一步加强其优势，最终导致市场失去平衡。

对此，微软总裁兼首席法务官 Brad Smith 表示对 CMA 的这一评断不满，并将对此提起上诉。

动视暴雪首席执行官鲍比・科蒂克（Bobby Kotick）对此也做出了回应，并坚称“这远不是这笔交易的最终决定”。

“我们将与微软一起对这一决定提出异议，我们已经开始向 CMA 提出上诉。我们对自己很有信心，因为事实站在我们这边：这笔交易有利于竞争。英国希望提升其在技术领域的领导地位，微软和动视的合并将实现这一目标。”

他继续说道：“英国希望提升其在技术领域的领导地位，微软和动视的合并将实现这一目标。在机器学习和人工智能领域蓬勃发展的时候，我们知道英国市场将受益于微软在这两个领域的后备力量，以及我们将这些技术立即投入使用的能力。”

“相比之下，如果 CMA 的决定成立，它将扼杀整个英国游戏行业的投资、竞争和就业机会。”

“这次合并是一个复杂的过程，我知道我不是唯一一个因受阻和拖延而感到沮丧的人。我们已经习惯了快速完成大目标的公司文化，所以当我们不能以通常的精力充沛的速度完成任务时，这是很困难的。”

“我们将继续推进我们的交易，因为我们知道，这次合并将使我们的员工、更广泛的英国科技劳动力以及世界各地的参与者受益。”

“我将尽我个人所能为我们辩护，帮助监管机构了解我们行业的竞争动态。让我有信心的是，无论是独立还是与其他公司合并，我们都是行业中最强大的公司之一，我们将继续发展，并以我们令人难以置信的 IP 为基础。”