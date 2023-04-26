AMD 锐龙 7 Pro 7840U APU 跑分曝光，接近酷睿 i9-12900 和 R9 5900X 桌面处理器水平

IT之家 4 月 26 日消息，AMD Ryzen 7 Pro 7840U 现已出现在 Geekbench 基准测试平台上，结果显示它拥有与高端台式机 CPU 相当的性能。

这款处理器是众多 Ryzen 7040U Phoenix APU 之一，专为 15-28W 笔记本电脑和手持设备而设计，拥有 Zen 4 架构的 8 核 16 线程 CPU 以及 RDNA 3 架构的 Radeon 780M iGPU，包括 12 个计算单元、768 内核，2800 MHz 频率。

相对于华硕 ROG Ally 掌机使用的 Ryzen Z1 Extreme，这颗处理器不会由某一厂商独占，例如这一跑分就是基于一台联想笔记本，虽然IT之家也没能查到这究竟是哪款机型。

这台笔记本电脑具有 64 GB 的 LPDDR5-7500 内存，没有独显。当然，从这跑分也看得出来，Radeon 780M 性能绝对够强，这对轻薄本来说绝对是一件好事。

性能方面，锐龙 7 Pro 7840U 单核测试成绩为 2429 分，多核测试成绩为 11268 分，从 Geekbench 数据库中的结果来看，其性能已明显优于 Ryzen 6000 和 Ryzen 5000 系列中的所有 APU，甚至超过功率更高的 Ryzen 9 6900HX。

最重要的是，这颗 15-28W 的 APU 在单核方面也比桌面级 AMD 和 Intel 处理器更强，在多核测试中也非常接近酷睿 i9-12900 和 R9 5900X 水平，但它的功耗可能只有四分之一。