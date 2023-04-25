AMD 发布锐龙 Z1 / Extreme 处理器，华硕 ROG Ally 掌机 5 月 11 日揭秘

IT之家 4 月 25 日消息，今天，AMD 正式推出了全新的锐龙 Z1 和 Ryzen Z1 Extreme 处理器，这两款产品是专门针对手持游戏 PC 的产品，基于台积电 4nm 工艺打造。

首先，锐龙 Z1 Extreme 拥有 8 个 Zen 4 内核，总计 16 线程，还配备了 12 个 RDNA 3 内核以及 24MB 缓存，标称可带来 8.6 TFLOPS 的原始图形性能，接近 10.28 TFLOPS 的索尼 PS5，远超 Steam Deck 的 1.6 TFLOPS。

相对的，Ryzen Z1 仅有 6 核 12 线程、4 个 GPU 核心和 22MB 缓存，理论上强于 Valve 定制的“Aerith”芯片（Zen 2+RDNA 2）约 55%。

同时 AMD 还给出了一些游戏性能数据，例如你可以用 1080p 60fps+ 的画面来玩像《荒野大镖客 2》这样要求苛刻的 3A 大作，而在在《极限竞速：地平线 4》中可超 120fps（IT之家注：数据基于搭载 Z1 Extreme 的华硕 ROG Ally 掌机“Turbo 模式”，最高 30W 性能释放）。

当然，这主要是 AMD Radeon Super Resolution 的功劳，不然你就只能玩 720p 游戏。

AMD 还表示，Z1 和 Z1 Extreme 都将支持 Radeon Chill，可以根据你选择的帧率目标自动调节，从而大幅提高续航表现。当然，华硕 ROG Ally 也有自己的帧限制功能。

AMD 高级技术营销经理唐・沃里格罗斯基表示“我认为现在的情况是： 限制因素不是 CU，而是 LPDDR5”“在很多情况下，更快的内存才是这些游戏所真正需要的。”

AMD 表示，Z1 和 Z1 Extreme 暂时由华硕独占，但我们可能会在未来看到其他合作伙伴推出基于这些或新一代 Z 系列芯片的机型。目前，这条产品线是 AMD 游戏部门 (负责 Radeon GPU 和客户端 (负责 Ryzen 处理器) 之间的合作关系。

至于锐龙 7840U，这款芯片似乎与 Z1 Extreme 一模一样，但它不属于独占 sku，所以可能会出现在任何竞争对手的掌机中。不过具体细节 Woligroski 不能说，“我们还没有正式公布任何 7000U 系列的部件。”

AMD 新闻稿中还透露：华硕将在 5 月 11 日公布 ROG Ally 的定价和有关上市日期的“更多信息”，敬请期待。