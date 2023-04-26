小米 Redmi K60E 手机开始推送安卓 13 / MIUI 14 稳定版更新

IT之家 4 月 26 日消息，据IT之家反馈，小米 Redmi K60E 手机开始推送 MIUI 14 稳定版更新，具体版本号是 14.0.1.0.TMMCNXM，本次是基于安卓 13 的大版本升级。

本次更新带来了光子引擎架构，系统应用与第三方应用全面加速，不仅流畅且更省电；端侧隐私能力，全本地处理，0 数据上云，覆盖 30 + 场景；家人服务全新升级，与最亲密的人共享各类服务。

网友还表示，本次更新后，支持应用通话录音，开启后在三方应用进行语音通话时，可使用录音悬浮按钮进行录音，还支持每次应用通话会自动录音。

Redmi K60E 手机于 2022 年 12 月发布，搭载联发科天玑 8200 处理器、LPDDR5 内存、UFS 3.1 闪存，配备 3750mm² VC 均热板；搭载 6.67 英寸 3200×1440 三星 E4 OLED 直屏，支持 120Hz 刷新率，480Hz 触控采样率，8bit 色深，局部峰值亮度 1200nit；拥有 5500mAh 电池，支持 67W 快充，后置 48MP 主摄（OIS）+8MP 超广角 + 2MP 微距三摄，前置 20MP 居中挖孔镜头；还拥有 NFC、X 轴线性马达、蓝牙 5.3、红外遥控、立体声双扬声器。