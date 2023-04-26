索尼 PlayStation 5 游戏机在天猫官方旗舰店降价 770 元，数字版 2729 元

IT之家 4 月 26 日消息，此前有消息称，索尼将在今年 9 月推出采用可换光驱的 2023 款 PS5，并将在明年年底推出传闻中的 PS5 Pro（未定名）。

现有IT之家网友发现，天猫 PlayStation 官方旗舰店今晚 18:00 突然调整了 PS5 游戏机的价格，数字版和光驱版都下调了 770 元，到手价分别仅需 2729 元和 3529 元。截至晚上 10 时，降价后的索尼 PS5 还是现货供应。

从索尼官方店的描述来看，此次降价将一直持续到 5 月 19 日 23:59。

参考IT之家去年报道，国行 PS5 已经进行过一次涨价，数字版 / 光驱版原本为 3099 / 3899 元，后来上调 400 元为 3499 元 / 4299 元，涨价幅度分别为 12% 和 10%。

索尼当时表示，价格调整的原因是“为了应对最近的外部环境导致的原材料、制造和物流成本上升”。这是索尼继 4 月份以来宣布价格上调后，第二次宣布旗下产品价格上涨。

参数方面，该系列主机搭载 AMD 定制 8 核 Zen 2 CPU 3.5GHz ，辅以定制版 RDNA2 架构的 AMD GPU，支持每秒 10.28 万亿次浮点运算，支持 8K、120Hz 输出、3D 音效等，拥有 825GB 高速 SSD，并支持向下兼容 PS4 游戏。