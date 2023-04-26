索尼发布新款摄影机与显示屏虚拟制作插件及色彩校准工具：解决摩尔纹等难题

IT之家 4 月 26 日消息，索尼（中国）近期发布新款虚拟制作工具套装 (“Virtual Production Tool Set”)，包括摄影机与显示屏虚拟制作插件（“Camera and Display Plugin”）和虚拟制作色彩校准工具（“Color Calibrator”），以帮助影视工作者改善前期制作效率和现场工作流程。新工具套装可与索尼 CineAltaV 电影摄影机、Crystal LED 黑彩晶 LED 屏和其他支持 HDR 的 LED 显示屏一起协同工作，提升效用并帮助解决虚拟制作过程中如颜色匹配和摩尔纹等常见的难题，增强摄影机内的视觉呈现效果。

基于创意社区的反馈，索尼通过与 Epic Games 合作，在严格测试后，推出了该虚拟制作工具套装，来优化影视制作流程、提升创作效率。

摄影机与显示屏虚拟制作插件

摄影机与显示屏虚拟制作插件是一款针对虚幻引擎的插件，它可以帮助制作团队发现及解决虚拟制作工作流中常见的问题。例如，由于不同的摄影机和 LED 显示屏具有不同的色彩特性，负责虚拟制作的美术部门无法预测特定摄影机的实际色彩表现，这类问题非常普遍。

摄影机与显示屏虚拟制作插件用户界面

索尼摄影机与显示屏虚拟制作插件可以很好地解决包括这类在内的多种常见问题。当安装在虚幻引擎中时，插件中的虚拟 CineAltaV 可以让制作人员再现 CineAltaV、CineAltaV 2 和黑彩晶 LED 屏的设置。这使得虚拟美术部门可以在昂贵的剧组进入现场之前，利用 CineAltaV 的色彩流程在前期制作阶段创建资产。摄影机与显示屏虚拟制作插件中的虚拟 CineAltaV 功能还可以模拟摄影机的曝光指数和 ND 滤镜，重现浅景深效果，并帮助制作组在前期制作过程中确定镜头的选择。此插件还可根据 LED 显示屏的点间距和其他特性，显示相应的摩尔纹（IT之家注：moiré，会使图片出现彩色的高频率不规则条纹）警报，帮助制作组在前期制作过程中对摄影机位置和摄影机移动进行调整，以节省拍摄现场的设置时间。

摄影机与显示屏虚拟制作插件用户界面

另外，用户可以把虚拟 CineAltaV 与显示屏虚拟制作插件的设置从插件中导出到现场使用的 CineAltaV 和 CineAltaV 2 之中。在拍摄期间，该插件可以继续提供摩尔纹警报，识别出现场监控中可能不易察觉、但在后期制作中可能变得明显的问题。

虚拟制作色彩校准工具

索尼虚拟制作色彩校准工具是一款基于 Windows 10 环境的应用程序。它可以确保在使用 CineAltaV 拍摄 LED 显示屏时，获得贴切的色彩还原。这款校准工具大大减少了在拍摄或制作环节的测试、重拍或复杂 LUT 的工作。相反，可以更加直观通过界面校准 LED 显示屏的效果，包括支持 HDR 的 LED 屏，来改善现场工作流程，从而在 CineAltaV 中实现预期的色彩效果。

虚拟制作色彩校准工具片场应用示意

测试图案会显示到 LED 显示屏上，通过 CineAltaV 和色彩校准工具插件自动进行分析，从而生成一个 3D LUT。索尼虚拟制作色彩校准工具可应用于 LED 控制器、色彩管理工具或虚幻引擎，校准过程简单易行且可重复。