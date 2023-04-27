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最新苹果 iPhone 15 Pro / Max 渲染图出炉，全新静音按键引发关注

2023/4/27 0:30:59 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 4 月 27 日消息，9to5Mac @ianzelbo 根据其消息来源、MFi 配件制造商的给出的细节以及 CAD 数据绘制出了一份新的 iPhone 15 Pro 渲染图，与此前爆料保持一致，这款机型有着两大显著的外在变化。

多个消息来源都曾提到，苹果新一代 iPhone 15 Pro 系列将配备特殊的“触控按钮”，9to5Mac 也通过 MFi 厂商获取到了这一信息。

但很可惜，前几周有消息称：由于生产问题，新的长条式“触控按钮”已被废弃，取而代之的是更传统的音量按钮。9to5Mac 今天获得的 CAD 文件也证实了这一变化，但之前曾经提到过的“静音按钮”将会得以保留。

▲ 左边是 iPhone 15 Pro，右边是 iPhone 14 Pro

与大家期待的固态按钮不同，苹果似乎正在恢复到传统的独立音量按钮设计。不过，今年的 iPhone 15 Pro 也会有重大变化，那便是这一新的静音按钮。

这一按钮取代了 iPhone 14 Pro 中使用的静音开关， 而且它还将会增加额外的功能，类似于 Apple Watch Ultra 上的动作按钮。

需要注意的是，为了将 iPhone 15 Pro 系列与 15 基础版机型区分开来，苹果 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 仍将坚持使用现有的开关式设计。

另一方面，最新渲染图中的 iPhone 后置镜头凸起比之前的渲染图要合理得多。虽然今年的相机依然会更凸，但远没有之前那么夸张。

根据现有爆料，苹果 iPhone 15 Pro 系列将会采用与 iPhone 14 Pro 系列相似的 48MP 大底主摄，并将引入全新的潜望式变焦镜头，能够实现 5-6 倍的光学变焦（IT之家注：iPhone 14 Pro 最高 3 倍光学变焦），所以更凸一点也是可以理解的。

▲ 之前的渲染图

除了展示新的静音按键和有关相机的传闻之外，这份渲染图还印证了之前 CAD 模型中的许多设计细节，例如边框进一步收窄，以及大家心心念念的 USB-C 接口，而且，新机的整个框架都会比当前的 iPhone 14 系列圆润得多。

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关键词：苹果iPhone 15 Pro Max

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