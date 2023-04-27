最新苹果 iPhone 15 Pro / Max 渲染图出炉，全新静音按键引发关注

IT之家 4 月 27 日消息，9to5Mac @ianzelbo 根据其消息来源、MFi 配件制造商的给出的细节以及 CAD 数据绘制出了一份新的 iPhone 15 Pro 渲染图，与此前爆料保持一致，这款机型有着两大显著的外在变化。

多个消息来源都曾提到，苹果新一代 iPhone 15 Pro 系列将配备特殊的“触控按钮”，9to5Mac 也通过 MFi 厂商获取到了这一信息。

但很可惜，前几周有消息称：由于生产问题，新的长条式“触控按钮”已被废弃，取而代之的是更传统的音量按钮。9to5Mac 今天获得的 CAD 文件也证实了这一变化，但之前曾经提到过的“静音按钮”将会得以保留。

与大家期待的固态按钮不同，苹果似乎正在恢复到传统的独立音量按钮设计。不过，今年的 iPhone 15 Pro 也会有重大变化，那便是这一新的静音按钮。

这一按钮取代了 iPhone 14 Pro 中使用的静音开关， 而且它还将会增加额外的功能，类似于 Apple Watch Ultra 上的动作按钮。

需要注意的是，为了将 iPhone 15 Pro 系列与 15 基础版机型区分开来，苹果 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 仍将坚持使用现有的开关式设计。

另一方面，最新渲染图中的 iPhone 后置镜头凸起比之前的渲染图要合理得多。虽然今年的相机依然会更凸，但远没有之前那么夸张。

根据现有爆料，苹果 iPhone 15 Pro 系列将会采用与 iPhone 14 Pro 系列相似的 48MP 大底主摄，并将引入全新的潜望式变焦镜头，能够实现 5-6 倍的光学变焦（IT之家注：iPhone 14 Pro 最高 3 倍光学变焦），所以更凸一点也是可以理解的。

▲ 之前的渲染图

除了展示新的静音按键和有关相机的传闻之外，这份渲染图还印证了之前 CAD 模型中的许多设计细节，例如边框进一步收窄，以及大家心心念念的 USB-C 接口，而且，新机的整个框架都会比当前的 iPhone 14 系列圆润得多。