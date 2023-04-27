OPPO Find X6 系列手机推送新固件升级，新增人像模式后置 2x 焦段等

IT之家 4 月 27 日消息，据IT之家网友反馈，OPPO 近日向 OPPO Find X6 系列手机推送了 ColorOS 13.1 新固件升级，版本号为 PGEM10_13.1.0.123（CN01），更新大小为 280.74MB，针对相机等方面进行多项优化升级，详细更新内容如下：

系统：

提升系统稳定性；

优化杜比音效效果；

优化跨屏互联体验；

优化手机投屏体验；

优化部分第三方应用视频通话体验；

更新 Android 安全补丁至 2023 年 4 月，提升系统安全性。

通信：

提升移动网络兼容性；

提升 NFC 稳定性和兼容性；

提升蓝牙连接稳定性和兼容性；

提升 WLAN 连接稳定性和兼容性。

相机：

优化长焦效果；

优化拍摄人像时的肤色效果；

新增人像模式后置 2x（50mm）焦段；

新增部分模式后置常驻 2x 变焦点；

优化照片模式夜景拍摄时的效果；

优化视频录制过程中的功耗表现；

更新快门按键的哈苏配色；

优化视频模式高倍率效果；

优化相机稳定性。

需要注意的是，此次升级并不会对用户个人数据造成影响，但是依旧建议用户在升级前做好重要数据的备份。在升级后，安装包将自动删除，并不会占用用户手机内存。