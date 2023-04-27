IDC：2023 年 Q1 中国智能手机市场出货量约 6544 万台同比下降 11.8%，OPPO / 苹果 / vivo / 荣耀 / 小米居前五

IT之家 4 月 27 日消息，国际数据公司（IDC）近期发布了手机季度跟踪报告，2023 年第一季度，中国智能手机市场出货量约 6,544 万台，同比下降 11.8%。2023 年开年依然低迷，延续 2022 年以来每季度出货量同比下降幅度超 10%。与海外市场类似，疫情管控放开以后，中国手机市场需求也并未出现明显的反弹，消费者仍然受到经济低迷、消费信心等因素的影响。而换机周期不断拉长，越来越多的消费者已经形成固定思维 —— 手机已经不需要经常更换，使用 3-4 年越来越普遍。而厂商也纷纷宣传自家产品保证 48 个月不卡顿，默认换机周期的延长。另外，今年整个行业积极推广的大内存和存储组合，无疑也将会进一步延长未来消费者换机周期。

2023 年第一季度前五大智能手机厂商市场表现

OPPO

OPPO 时隔一年，以 19.6% 的市场份额再次回到国内手机市场第一的位置。双旗舰高端 Find N2&Flip 系列登顶 Q1 折叠市场份额第一；刚发布的 Find X6 系列使得 OPPO 在 600 美元（当前约 4158 元人民币）以上高端市场份额明显提升，跻身 TOP3。子品牌 OnePlus 市场表现强势，同比增幅超过 300%，帮助 OPPO 在线上渠道的竞争力加强。

苹果

Apple 在第一季度位居国内市场出货量第二，市场份额 17.6%。1 月供应完全恢复正常以后，Apple 第一次在新品发布后不到半年进行调价，在 2 月对市场需求较大的 iPhone 14 Pro&Max 进行渠道价格下调，销售情况提升。但是 iPhone 14 &Plus 在发布新外观颜色以后仍未有明显起色。

vivo

vivo 第一季度位居第三位。X90 系列保持较强的综合性能竞争力，新款折叠屏产品 X Fold2 和第一款竖折产品 X Flip 蓄势待发。S16 系列在线下市场帮助 vivo 在 200 美元（当前约 1386 元人民币）-400 美元（当前约 2772 元人民币）市场份额赢得第一。与运营商的加强合作也帮助 vivo 获得更多线下机会。子品牌 iQOO 依然保持同比增长，与 vivo 形成良好品牌、产品和渠道互补，保持在线上渠道的竞争力。

荣耀

Honor 国内市场处于第四位。Magic 5 系列使得在 600 美元（当前约 4158 元人民币）以上高端市场份额环比增幅最大。Honor 在年初进行全方面的调整，来解决去年一年快速恢复增长中发现的问题。

小米

Xiaomi 仍居第五位。直屏旗舰产品小米 13 帮助小米在 400 美元（IT之家备注：当前约 2772 元人民币）-600 美元（当前约 4158 元人民币）市场份额同环比皆增长超过 10 个百分点，而 Redmi Note 12 系列继续受到市场欢迎，这两款机型帮助 Xiaomi 一年以来第一次实现环比增长。

折叠屏市场保持稳定

2023 年第一季度，中国折叠屏产品出货量保持稳定，达到 102 万台，同比增长 52.8%。其中竖折产品份额继续上升至 44.3%。随着更多厂商的加入和更多产品的发布，预计 2023 年中国折叠屏手机市场依然会保持快速增长。

厂商方面，OPPO 第一次成为该市场份额第一，达 35.0%。其中 Find N2 Flip 占据近 22% 的市场占有率；华为处于新老产品交替期，排名仍位居第二位，市场份额达 24.9%；三星保持稳定，排名第三，与上季度一样占据 18.4% 的市场份额；Magic Vs 系列帮助荣耀获得 10.5% 的市场份额，份额达历史最高；小米位居第五，市场份额 5.6%；vivo 的 X Fold+ 系列处于产品生命尾期，依然获得 4.5% 的市场份额；联想市场份额 1.1%。