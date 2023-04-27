动视暴雪 2023 一季度净利润 7.4 亿美元，同比大增 87%

北京时间 4 月 27 日早间消息，动视暴雪昨日晚间公布 2023 财年第一季度财报。报告显示，动视暴雪第一季度净营收为 23.83 亿美元，上年同期为 17.68 亿美元；净预定收入为 18.6 亿美元，上年同期为 14.8 亿美元；净利润为 7.40 亿美元，与上年同期的 3.95 亿美元相比增长 87%。

从业绩方面来看，动视暴雪第一季度净预定收入和调整后每股收益均超出华尔街分析师预期。与此同时，动视暴雪在财报中披露信息称，英国竞争和市场管理局（CMA）宣布不允许微软收购该公司，但微软已经对此裁决提出上诉，且动视暴雪将全力支持微软的相关行动。

第一季度主要业绩：

在截至 3 月 31 日的这一财季，动视暴雪的净利润为 7.40 亿美元，每股摊薄收益为 0.93 美元，这一业绩远好于上年同期。2022 财年第一季度，动视暴雪的净利润为 3.95 亿美元，每股摊薄收益为 0.50 美元。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），动视暴雪第一季度调整后净利润为 8.66 亿美元，上年同期的调整后净利润为 5.01 亿美元；调整后每股摊薄收益为 1.09 美元，上年同期的调整后每股摊薄收益为 0.64 美元，同比均实现了大幅增长，并超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，21 名分析师此前平均预期动视暴雪第一季度每股收益将达 0.52 美元。

动视暴雪第一季度净营收为 23.83 亿美元，上年同期为 17.68 亿美元。在这一季度中，动视暴雪来自于数字渠道的净营收为 21.6 亿美元。

按业务部门划分，动视暴雪第一季度来自于产品销售业务的净营收为 6.95 亿美元，上年同期为 3.86 亿美元；来自于订阅、授权及其他业务的营收为 16.88 亿美元，上年同期为 13.82 亿美元。

动视暴雪第一季度净预定收入（Net Bookings，去除递延收入的影响则等于净营收）为 18.6 亿美元，上年同期为 14.8 亿美元，这一业绩超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，19 名分析师此前平均预期动视暴雪第一季度净预定收入将达 18 亿美元。在这一季度中，动视暴雪来自于游戏内渠道的净预定收入为 12.9 亿美元，上年同期为 10.1 亿美元。

动视暴雪第一季度运营利润为 8.00 亿美元，上年同期的运营利润为 4.79 亿美元。动视暴雪第一季度运营利润率为 34%；不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），动视暴雪第一季度的调整后运营利润率为 40%。

动视暴雪第一季度运营现金流为 5.77 亿美元，上年同期为 6.42 亿美元。

动视暴雪第一季度总成本和支出为 15.83 亿美元，上年同期为 12.89 亿美元。其中，就产品销售营收成本而言，产品成本为 1.36 亿美元，上年同期为 9100 万美元；软件版税、摊销和知识产权授权成本为 1.01 亿美元，上年同期为 8100 万美元。就游戏内、订阅及其他营收成本而言，游戏运营和经销成本为 3.63 亿美元，上年同期为 2.88 亿美元；软件版税、摊销和知识产权授权成本为 6500 万美元，上年同期为 1900 万美元。

支出分项方面，动视暴雪第四季产品开发支出为 4.02 亿美元，上年同期为 3.46 亿美元；销售和营销支出为 2.78 亿美元，上年同期为 2.52 亿美元；总务和行政支出为 2.38 亿美元，上年同期为 2.12 亿美元。

动视暴雪第一季度整体月度活跃用户人数为 3.68 亿人，上年同期为 3.72 亿人。按部门划分，动视部门的整体月度活跃用户人数为 9800 万人，上年同期为 1.00 亿人；暴雪部门的整体月度活跃用户人数为 2700 万人，上年同期为 2200 万人；King 部门的整体月度活跃用户人数为 2.43 亿人，上年同期为 2.50 亿人。

截至 2023 财年第一季度末，动视暴雪持有的现金和短期投资总额为 126 亿美元。截至第一季度末，动视暴雪的净现金头存约为 89 亿美元。

微软收购交易：

微软在 2022 年 1 月 18 日宣布，该公司计划以每股 95.00 美元的全现金价格收购动视暴雪。这笔交易已经获得动视暴雪和微软董事会的批准，并已获得动视暴雪股东的批准。

2023 年 4 月 26 日，英国竞争和市场管理局（CMA）宣布了阻止上述合并交易的决定，称其在云游戏领域中引发了竞争相关忧虑，并认为微软针对云游戏领域的任何相关忧虑所作出的补救措施并不足够。动视暴雪认为，英国竞争和市场管理局的这一决定是与事实不相称的、不合理的，与相关证据并不一致。微软已经宣布，该公司决定对英国竞争和市场管理局的裁决提出上诉，而动视暴雪计划全力支持微软在这一上诉方面所作出的努力。动视暴雪仍然相信，这笔交易是有利于竞争的，将把动视暴雪的内容带给更多的游戏玩家，并将为英国和全球的消费者和开发者带来实质性的好处。两家公司将继续与负责审查这项合并交易的其他监管机构充分接触，以获得任何必要的监管批准。

股价变动：

当日，动视暴雪股价在纳斯达克常规交易中下跌 9.93 美元，报收于 76.81 美元，跌幅为 11.45%。在随后截至美国东部时间 26 日晚上 7 点 52 分（北京时间 27 日早上 7 点 52 分）的盘后交易中，动视暴雪股价再度下跌 0.21 美元，至 76.60 美元，跌幅为 0.27%。过去 52 周，动视暴雪的最高价为 87.01 美元，最低价为 70.94 美元。