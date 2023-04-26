科技昨夜今晨 0426：雷军回应网友想要小尺寸手机、暴雪回应被网易起诉要求退 3 亿、恒大暂缓生产恒驰 5

“科技昨夜今晨”，是IT之家全新推出的内容形式，为大家汇总科技行业重大重要事件。今天是 2023 年 4 月 26 日，星期三，大家早上好，下面开始播报：

1、企业微信“外部联系人”开始收费

企业微信近日宣布“外部联系人规模相关调整”政策，由原来的不收费改为每个企业免费 2000 人的外部联系人规模，若超过该规模，企业可根据需求购买更大规模后继续使用，5000 位需要 500 元每年，2 万位需要 2000 元 每年，以此类推，相当于每 10 人需 1 元每年。>> 查看详情

2、特斯拉中国大陆充电网络面向其他品牌车辆试点开放

4 月 25 日起，中国大陆地区特斯拉面向其他部分非特斯拉新能源车辆试点开放充电网络，首批试点开放 10 座特斯拉超级充电站，面向 37 款非 Tesla 车型。>> 查看详情

3、暴雪回应被网易起诉要求退 3 亿

针对网易此前要求退 3 亿的诉讼，暴雪回复称，“暴雪目前并未收到相关诉状，但我们相信我方并未违反任何授权协议。网易方面疑似不满的合同条款，涉及标准行业惯例，且在过往这些年来对双方来说都是互利的。”>> 查看详情

4、雷军回应网友想要小尺寸手机：销量支撑不了旗舰的研发成本

近日，有网友给小米创办人雷军留言，他想要更小尺寸的手机。对此，雷军表示：“更小屏幕的手机消费群体太小，销量支撑不了旗舰的研发成本”。>> 查看详情

5、恒大汽车暂缓生产恒驰 5

恒大近日称旗下恒大汽车在交付 900 辆之后，因资金不足，天津工厂暂缓生产恒驰 5。此前恒大汽车就暂停了其他工厂，集中资源在天津工厂进行生产。此次天津工厂暂缓生产，意味着恒驰停产。不过官方称，计划于 2023 年 5 月恢复生产。>> 查看详情

6、文心一言推出内测专用独立 App，支持语音输入

文心一言已经推出了内测专用独立 App，目前仅提供安卓版，用户可通过键盘打字输入问题，也可通过语音方式输入问题，文心一言也可以通过语音进行回答。>> 查看详情

7、我国计划 2040 年前建成国际月球科研站

4 月 25 日，探月工程总设计师、深空探测实验室主任吴伟仁院士解读国际月球科研站建设方案，2040 年前建成完善型，开展日地月空间环境探测及科学试验，并建成鹊桥通导遥综合星座，服务载人登月和火星、金星等深空探测；之后建设应用型月球科研站。>> 查看详情

8、大疆发布 DJI Mavic 3 Pro 三摄旗舰无人机

4 月 25 日，大疆发布三摄旗舰无人机 DJI Mavic 3 Pro，该机搭载哈苏主摄及双焦段长焦相机：