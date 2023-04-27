Spot 机器狗集成 ChatGPT，实现用语音和人类交流

IT之家 4 月 27 日消息，近日一位名叫 Santiago 的工程师，将 ChatGPT 和波士顿动力公司的机器狗 Spot 结合起来，让这只机器狗能够用语音和人类交流。这项创新或许会让人想起科幻电影中的场景，但实际上，它是为了帮助机器狗执行更复杂的任务而设计的。

ChatGPT 是 OpenAI 开发的一种生成式人工智能模型，可以根据用户的输入，生成连贯和有意义的文本。Santiago 利用谷歌的文本转语音技术，让用户可以用语音向 Spot 提问，而 Spot 则可以用 ChatGPT 实时回答。

Santiago 在推特上发布了一个视频，展示了 ChatGPT 和 Spot 的结合效果。他写道，ChatGPT 可以解释问题、解析文件、并制定答案。为了让 Spot 返回正确的信息，需要在它的词典中添加一些特定的术语。

视频中显示，Spot 可以回答关于它的电池电量水平、下一次任务的检查次数等问题，还可以给出它上一次任务的详细情况。

Santiago 说，他之所以做这个项目，是因为他们的机器狗每天都要运行自动化的任务，每个任务都使用了很长很难理解的配置文件，只有技术人员才能看懂。此外，机器狗在每个任务结束后都会收集很多数据，但没有一种简单的方式可以随时查询所有数据。这就是 ChatGPT 发挥作用的地方，它可以简化整个过程。

IT之家注意到，Spot 还可以通过点头或摇头来表示对一个是非问题的回答，看起来有点可爱。

将 ChatGPT 集成到机器人中也许会让一些人感到紧张，想象一下未来 Spot 解释为什么它必须杀死所有人类的画面是多么令人毛骨悚然，但目前它的实现只是为了帮助那些与机器狗合作的人。