科技昨夜今晨 0427：天涯社区回应疑似关闭、可致微信闪退的二维码 Bug 已找到、ChatGPT 新增用户隐私选项

“科技昨夜今晨”，是IT之家全新推出的内容形式，为大家汇总科技行业重大重要事件。今天是 2023 年 4 月 27 日，星期四，大家早上好，下面开始播报：

1、天涯社区回应疑似关闭：我会回来的......

有网友近日发现，承载着 70 后、80 后记忆的天涯社区官网已无法打开，页面显示“无法访问此网站”。另外，天涯社区 App 也无法正常打开，显示“无网络连接”。

天涯社区官博在评论区称：“咱主打的就是一个陪伴。说一句暴露年龄的话：我会回来的……”>> 查看详情

2、可致微信闪退的二维码 Bug 已找到

一张二维码图片近日疯传全网，在微信中打开该图片（ 或长按 ）将导致微信闪退。据最新消息，这一 Bug 出现在了微信的扫码引擎中，恶意制作的图片会通过无效的内存访问导致 wechat_qrcode 模块崩溃。>> 查看详情

3、即日起微信小程序、视频号支持数字人民币

4 月 26 日，微信宣布用户可在数字人民币 App 内的钱包快付功能下开通“微信支付”，选择将任意运营机构 —— 如微众银行（微信支付）—— 的钱包推送到微信支付，就可在视频号、小程序场景内支持数字人民币的商家中使用数字人民币进行交易。>> 查看详情

4、比亚迪海鸥上市，7.38 万元起

4 月 26 日，比亚迪 海鸥正式上市，采用刀片电池，续航可达 305km 及 405km，新车分为三个版本，其中：

活力版 7.38 万元；

自由版 7.88 万元；

飞翔版 8.98 万元 >> 查看详情

5、英国 CMA 反对微软收购动视暴雪

英国竞争和市场管理局（CMA）正式否决了微软收购动视暴雪一案，原因是担心该交易将改变快速增长的云游戏市场的未来，导致未来几年英国游戏玩家的创新和选择减少。微软方面已确认将继续上诉。>> 查看详情

6、ChatGPT 新增用户隐私选项

OpenAI 周二表示，该公司正在为其热门聊天机器人 ChatGPT 引入一种员工所说的“隐身模式”。用户可在设置中选择关闭“聊天历史和训练”，以及导出自己的数据。>> 查看详情

7、北斗今年计划发射 1 至 3 颗组网备份卫星

（中国新闻网）4 月 26 日，今年我国计划发射 1 至 3 颗北斗组网备份卫星，进一步提升星座稳健性和可用性。>> 查看详情

8、苹果 iPhone 15 Pro、Max 最新渲染图，静音键大改

（9to5Mac）4 月 26 日，此前消息称，由于生产问题，苹果 iPhone 15 Pro、Max 上新的长条式“触控按钮”已被废弃，取而代之的是更传统的音量按钮，最新的 CAD 文件也证实了这一变化，但之前提到过的新“静音按钮”将会保留。>> 查看详情

今天就先聊到这儿，科技昨夜今晨，咱们明天见。